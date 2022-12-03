https://ria.ru/20221203/kongress-1836085748.html

Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе"

Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе" - РИА Новости, 03.12.2022

Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершил обход выставки, представленной в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи, и оставил... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:35

2022-12-03T13:35

2022-12-03T13:35

наука

дмитрий чернышенко

россия

белоруссия

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершил обход выставки, представленной в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи, и оставил письменное пожелание о скором достижении технологического суверенитета, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены 40 российских и белорусских производителей, которые разработали собственное техническое оборудование, расходные материалы и другие инновационные изобретения."Скорейшего достижения технологического суверенитета", - написал Чернышенко на экспозиционном стенде пилотного российского научного проекта "Наша лаба".Второй Конгресс молодых ученых в этом году собрал почти четыре тысячи участников из разных стран мира. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году."Наша лаба" – это народный каталог современного научного оборудования, расходных материалов и комплектующих, произведенных в России и Белоруссии, созданный в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий чернышенко, россия, белоруссия