https://ria.ru/20221203/kongress-1836085748.html
Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе"
Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе" - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершил обход выставки, представленной в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи, и оставил... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:35
2022-12-03T13:35
2022-12-03T13:35
наука
дмитрий чернышенко
россия
белоруссия
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершил обход выставки, представленной в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи, и оставил письменное пожелание о скором достижении технологического суверенитета, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены 40 российских и белорусских производителей, которые разработали собственное техническое оборудование, расходные материалы и другие инновационные изобретения."Скорейшего достижения технологического суверенитета", - написал Чернышенко на экспозиционном стенде пилотного российского научного проекта "Наша лаба".Второй Конгресс молодых ученых в этом году собрал почти четыре тысячи участников из разных стран мира. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году."Наша лаба" – это народный каталог современного научного оборудования, расходных материалов и комплектующих, произведенных в России и Белоруссии, созданный в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, белоруссия
Наука, Дмитрий Чернышенко, Россия, Белоруссия
Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе"
Зампред правительства Чернышенко оставил пожелание молодым ученым на конгрессе в "Сириусе"
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершил обход выставки, представленной в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи, и оставил письменное пожелание о скором достижении технологического суверенитета, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены 40 российских и белорусских производителей, которые разработали собственное техническое оборудование, расходные материалы и другие инновационные изобретения.
"Скорейшего достижения технологического суверенитета", - написал Чернышенко
на экспозиционном стенде пилотного российского научного проекта "Наша лаба".
Второй Конгресс молодых ученых в этом году собрал почти четыре тысячи участников из разных стран мира. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.
"Наша лаба" – это народный каталог современного научного оборудования, расходных материалов и комплектующих, произведенных в России и Белоруссии, созданный в июле 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.