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Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
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Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть
Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 03.12.2022
Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:52
2022-12-03T14:52
экономика
цены на нефть
дмитрий медведев
владимир путин
александр новак
россия
австралия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, выложив в своём Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика "Сияние"."Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…", - гласит надпись на картинке.Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.Накануне постпреды стран Евросоюза также достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ - на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней в воскресенье, 4 декабря.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, владимир путин, александр новак, россия, австралия, g7, министерство финансов сша, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Австралия, G7, Министерство финансов США, Евросоюз
14:52 03.12.2022
 
Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть

Медведев прокомментировал потолок цен на нефть кадром из фильма с замерзшим персонажем

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, выложив в своём Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика "Сияние".
"Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…", - гласит надпись на картинке.
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.
Накануне постпреды стран Евросоюза также достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ - на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней в воскресенье, 4 декабря.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий МедведевВладимир ПутинАлександр НовакРоссияАвстралияG7Министерство финансов СШАЕвросоюз
 
 
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