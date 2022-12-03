https://ria.ru/20221203/klony-1836122403.html

Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами

Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами - РИА Новости, 03.12.2022

Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами

Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:10

2022-12-03T18:10

2022-12-03T18:56

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек - РИА Новости. Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР."Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют", - рассказал собеседник агентства.По его словам, если вечером российские войска ранили около десятка украинских боевиков, а троих убили, то утром на позиции прибывает такое же количество. "И так каждый день", - отметил разведчик."Но несмотря на это, продвижение все равно идет вперед. На месте мы не стоим. Уже мы не только контролируем Новоселовское, но уже и смотрим вперед на Берестовое", - добавил боец.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский разведчик о больших потерях ВСУ и быстром восполнении численности солдат Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР 2022-12-03T18:10 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, вооруженные силы украины