https://ria.ru/20221203/klony-1836122403.html
Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами
Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами - РИА Новости, 03.12.2022
Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами
Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:10
2022-12-03T18:10
2022-12-03T18:56
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек - РИА Новости. Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР."Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют", - рассказал собеседник агентства.По его словам, если вечером российские войска ранили около десятка украинских боевиков, а троих убили, то утром на позиции прибывает такое же количество. "И так каждый день", - отметил разведчик."Но несмотря на это, продвижение все равно идет вперед. На месте мы не стоим. Уже мы не только контролируем Новоселовское, но уже и смотрим вперед на Берестовое", - добавил боец.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский разведчик о больших потерях ВСУ и быстром восполнении численности солдат
Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР
2022-12-03T18:10
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
18:10 03.12.2022 (обновлено: 18:56 03.12.2022)
Российский разведчик сравнил украинских военных с клонами
Российский разведчик: украинских солдат восполняют с такой скоростью, будто их клонируют
НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек - РИА Новости. Потери у войск Украины очень велики, однако они их восполняют с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют, рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
"Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, если вечером российские войска ранили около десятка украинских боевиков, а троих убили, то утром на позиции прибывает такое же количество. "И так каждый день", - отметил разведчик.
"Но несмотря на это, продвижение все равно идет вперед. На месте мы не стоим. Уже мы не только контролируем Новоселовское, но уже и смотрим вперед на Берестовое", - добавил боец.