https://ria.ru/20221203/kiev-1836067299.html
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.12.2022
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения света введены в Киеве в субботу, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети". РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:15
2022-12-03T10:15
2022-12-03T10:15
специальная военная операция на украине
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киев
украина
одесская область
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве в субботу, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети".Ранее утром местные власти Одесской области Украины сообщили, что в регионе в субботу введены экстренные ограничения электричества."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго"... делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении на сайте компании.Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.
https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии
"Киевские электросети": в городе введены экстренные отключения света