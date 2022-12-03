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В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/kiev-1836067299.html
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.12.2022
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения света введены в Киеве в субботу, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети". РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:15
2022-12-03T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
одесская область
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве в субботу, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети".Ранее утром местные власти Одесской области Украины сообщили, что в регионе в субботу введены экстренные ограничения электричества."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго"... делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении на сайте компании.Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.
https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html
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киев
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в мире, киев, украина, одесская область, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Одесская область, Укрэнерго, ДТЭК
10:15 03.12.2022
 
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии

"Киевские электросети": в городе введены экстренные отключения света

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве в субботу, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети".
Ранее утром местные власти Одесской области Украины сообщили, что в регионе в субботу введены экстренные ограничения электричества.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
09:49Специальная военная операция на Украине
В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго"... делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении на сайте компании.
Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 19:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаОдесская областьУкрэнергоДТЭК
 
 
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