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ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С - РИА Новости, 03.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221203/istrebitel-1836082314.html
ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С
ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С - РИА Новости, 03.12.2022
ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С
ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:04
2022-12-03T14:34
новое оружие россии
россия
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-35с
безопасность
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве", — говорится в заявлении.Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) к месту несения службы."Сегодня производственные мощности КнААЗ полностью загружены. Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах, — приводятся в сообщении слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
https://ria.ru/20221118/istrebitel-1832394962.html
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россия, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-35с, безопасность
Новое оружие России, Россия, Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-35С, Безопасность
13:04 03.12.2022 (обновлено: 14:34 03.12.2022)
 
ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

ОАК: ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве", — говорится в заявлении.
Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) к месту несения службы.
"Сегодня производственные мощности КнААЗ полностью загружены. Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах, — приводятся в сообщении слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
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На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
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Новое оружие РоссииРоссияВоздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-35СБезопасность
 
 
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