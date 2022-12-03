https://ria.ru/20221203/istrebitel-1836082314.html

ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С - РИА Новости, 03.12.2022

ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:04

2022-12-03T13:04

2022-12-03T14:34

новое оружие россии

россия

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-35с

безопасность

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С. Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве", — говорится в заявлении.Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) к месту несения службы."Сегодня производственные мощности КнААЗ полностью загружены. Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах, — приводятся в сообщении слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

https://ria.ru/20221118/istrebitel-1832394962.html

https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835128392.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-35с, безопасность