Во время последних беспорядков в Иране погибли не менее 200 человек
МВД Ирана заявило, что во время последних беспорядков погибли не менее 200 человек
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Как минимум 200 человек погибли последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 миллионов долларов ущерба, говорится в заявлении Совета Безопасности МВД Исламской республики.
"В результате беспорядков на сегодняшний день погибли 200 человек, которых можно разделить на следующие группы: погибшие из числа сотрудников безопасности; лица, погибшие в террористических актах; невинные граждане, погибшие в результате ликвидации вооруженных группировок; участники беспорядков, а также члены вооруженных контрреволюционных и сепаратистских группировок", - цитирует агентство Tasnim заявление.
МВД отмечает, что в ходе беспорядков правительственным, общественным и частным организациям был нанесен ущерб в тысячи миллиардов иранских туманов (1 один триллион туманов соответствует примерно 200 миллионов долларов).
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.