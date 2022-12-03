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Во время последних беспорядков в Иране погибли не менее 200 человек - РИА Новости, 03.12.2022
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Во время последних беспорядков в Иране погибли не менее 200 человек
Во время последних беспорядков в Иране погибли не менее 200 человек - РИА Новости, 03.12.2022
Во время последних беспорядков в Иране погибли не менее 200 человек
Как минимум 200 человек погибли последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 миллионов долларов ущерба,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:10
2022-12-03T14:10
в мире
иран
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Как минимум 200 человек погибли последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 миллионов долларов ущерба, говорится в заявлении Совета Безопасности МВД Исламской республики."В результате беспорядков на сегодняшний день погибли 200 человек, которых можно разделить на следующие группы: погибшие из числа сотрудников безопасности; лица, погибшие в террористических актах; невинные граждане, погибшие в результате ликвидации вооруженных группировок; участники беспорядков, а также члены вооруженных контрреволюционных и сепаратистских группировок", - цитирует агентство Tasnim заявление.МВД отмечает, что в ходе беспорядков правительственным, общественным и частным организациям был нанесен ущерб в тысячи миллиардов иранских туманов (1 один триллион туманов соответствует примерно 200 миллионов долларов).В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20221202/khidzhab-1835888871.html
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в мире, иран, тегеран (город)
В мире, Иран, Тегеран (город)
14:10 03.12.2022
 
Во время последних беспорядков в Иране погибли не менее 200 человек

МВД Ирана заявило, что во время последних беспорядков погибли не менее 200 человек

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Как минимум 200 человек погибли последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 миллионов долларов ущерба, говорится в заявлении Совета Безопасности МВД Исламской республики.
"В результате беспорядков на сегодняшний день погибли 200 человек, которых можно разделить на следующие группы: погибшие из числа сотрудников безопасности; лица, погибшие в террористических актах; невинные граждане, погибшие в результате ликвидации вооруженных группировок; участники беспорядков, а также члены вооруженных контрреволюционных и сепаратистских группировок", - цитирует агентство Tasnim заявление.
МВД отмечает, что в ходе беспорядков правительственным, общественным и частным организациям был нанесен ущерб в тысячи миллиардов иранских туманов (1 один триллион туманов соответствует примерно 200 миллионов долларов).
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Мусульманки в хиджабах - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, армии и сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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