https://ria.ru/20221203/himars-1836077955.html

Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов

Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов - РИА Новости, 03.12.2022

Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов

Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:28

2022-12-03T12:28

2022-12-03T12:28

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эстония

сша

lockheed martin

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) при эстонском военном ведомстве."В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут приобретены у США, производитель оружия – компания Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.По словам главы отдела вооружений RKIK Рамиля Липпа, это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии."В рамках контракта Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Первые поставки HIMARS ожидаются в 2024 году", - цитирует Липпа пресс-служба.

https://ria.ru/20221202/litva-1835820034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, сша, lockheed martin