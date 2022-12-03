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Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов - РИА Новости, 03.12.2022
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Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов - РИА Новости, 03.12.2022
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов
Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:28
2022-12-03T12:28
в мире
эстония
сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) при эстонском военном ведомстве."В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут приобретены у США, производитель оружия – компания Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.По словам главы отдела вооружений RKIK Рамиля Липпа, это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии."В рамках контракта Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Первые поставки HIMARS ожидаются в 2024 году", - цитирует Липпа пресс-служба.
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в мире, эстония, сша, lockheed martin
В мире, Эстония, США, Lockheed Martin
12:28 03.12.2022
 
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов

Эстония закупит американские РСЗО HIMARS более чем за 200 миллионов долларов

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) при эстонском военном ведомстве.
"В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут приобретены у США, производитель оружия – компания Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По словам главы отдела вооружений RKIK Рамиля Липпа, это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии.
"В рамках контракта Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Первые поставки HIMARS ожидаются в 2024 году", - цитирует Липпа пресс-служба.
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