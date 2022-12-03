https://ria.ru/20221203/himars-1836077955.html
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов - РИА Новости, 03.12.2022
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов
Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:28
2022-12-03T12:28
2022-12-03T12:28
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) при эстонском военном ведомстве."В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут приобретены у США, производитель оружия – компания Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.По словам главы отдела вооружений RKIK Рамиля Липпа, это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии."В рамках контракта Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Первые поставки HIMARS ожидаются в 2024 году", - цитирует Липпа пресс-служба.
https://ria.ru/20221202/litva-1835820034.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эстония, сша, lockheed martin
В мире, Эстония, США, Lockheed Martin
Эстония закупит у США системы HIMARS более чем за 200 миллионов долларов
Эстония закупит американские РСЗО HIMARS более чем за 200 миллионов долларов
ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS, стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) при эстонском военном ведомстве.
"В пятницу глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут приобретены у США, производитель оружия – компания Lockheed Martin
. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По словам главы отдела вооружений RKIK Рамиля Липпа, это крупнейший проект по закупке оружия в Эстонии.
"В рамках контракта Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. В комплект входят ракеты различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Первые поставки HIMARS ожидаются в 2024 году", - цитирует Липпа пресс-служба.