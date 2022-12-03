https://ria.ru/20221203/himars-1836077292.html
Украинские войска обстреляли Новочервоное из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Новочервоное из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.12.2022
Украинские войска обстреляли Новочервоное из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Новочервоному две ракеты из РСЗО HIMARS, два человека получили ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:20
2022-12-03T12:20
2022-12-03T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новочервоному две ракеты из РСЗО HIMARS, два человека получили ранения, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.00 по населенному пункту Новочервоное (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела ранены два сотрудника ГБУ "Доринвест" и повреждены жилые модули предприятия. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835942290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК
12:20 03.12.2022 (обновлено: 12:32 03.12.2022)
Украинские войска обстреляли Новочервоное из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Новочервоному две ракеты из РСЗО HIMARS