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Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян
Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян - РИА Новости, 03.12.2022
Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" и боксер Денис Лебедев доставили военнослужащим Второго армейского корпуса Народной... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:49
2022-12-03T15:49
2022-12-03T15:49
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
общество
россия
специальная военная операция на украине
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еЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" и боксер Денис Лебедев доставили военнослужащим Второго армейского корпуса Народной Республики гуманитарную помощь от россиян, передает корреспондент РИА Новости."Военнослужащим Второго армейского корпуса Луганской народной Республики представители Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" провели очередной сбор средств для закупки специального оборудования теплых вещей и средств обогрева. Профессиональный боксёр из Российской Федерации Денис Лебедев стал лицом этого сбора и лично приехал к нашим бойцам, чтобы помочь в передаче гуманитарного груза, а также пообщаться с военнослужащими", – сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.Как уточнил журналистам Лебедев, в составе гуманитарного груза бойцам привезли в том числе спальные мешки, квадрокоптеры, бензопилы, лопаты, теплую одежду."Совместно с организацией Общероссийский Народный Фронт сегодня сделали направленный сбор… все, в чем нуждаются наши военные. Постарались максимально. Очень рад, что сам лично участвую в этом деле", - рассказал спортсмен.Бойцы второго армейского корпуса отметили значимость этой гуманитарной помощи."Благодарю от лица всего командования за оказанную вами поддержку. Лозунг "Все для фронта, все для победы" действительно имеет под собой почву. В очередной раз приятно осознавать, что наши люди, наши жители большой бескрайней Родины, каждый пытается внести свою лепту в Победу, которую мы все горячо ждем", - сказал журналистам военнослужащий Второго армейского корпуса с позывным "Бизон".
https://ria.ru/20221126/pomosch-1834386683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, общероссийский народный фронт, общество, россия
Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине
Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян
Народный фронт и боксер Лебедев передали бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян
еЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" и боксер Денис Лебедев доставили военнослужащим Второго армейского корпуса Народной Республики гуманитарную помощь от россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Военнослужащим Второго армейского корпуса Луганской народной Республики
представители Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" провели очередной сбор средств для закупки специального оборудования теплых вещей и средств обогрева. Профессиональный боксёр из Российской Федерации Денис Лебедев стал лицом этого сбора и лично приехал к нашим бойцам, чтобы помочь в передаче гуманитарного груза, а также пообщаться с военнослужащими", – сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Как уточнил журналистам Лебедев, в составе гуманитарного груза бойцам привезли в том числе спальные мешки, квадрокоптеры, бензопилы, лопаты, теплую одежду.
"Совместно с организацией Общероссийский Народный Фронт
сегодня сделали направленный сбор… все, в чем нуждаются наши военные. Постарались максимально. Очень рад, что сам лично участвую в этом деле", - рассказал спортсмен.
Бойцы второго армейского корпуса отметили значимость этой гуманитарной помощи.
"Благодарю от лица всего командования за оказанную вами поддержку. Лозунг "Все для фронта, все для победы" действительно имеет под собой почву. В очередной раз приятно осознавать, что наши люди, наши жители большой бескрайней Родины, каждый пытается внести свою лепту в Победу, которую мы все горячо ждем", - сказал журналистам военнослужащий Второго армейского корпуса с позывным "Бизон".