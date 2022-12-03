https://ria.ru/20221203/gumpomosch-1836100766.html

Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян

Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян - РИА Новости, 03.12.2022

Народный фронт передал бойцам в ЛНР гуманитарный груз от россиян

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" и боксер Денис Лебедев доставили военнослужащим Второго армейского корпуса Народной... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:49

2022-12-03T15:49

2022-12-03T15:49

луганская народная республика

общероссийский народный фронт

общество

россия

специальная военная операция на украине

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еЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках проекта "Все для победы!" и боксер Денис Лебедев доставили военнослужащим Второго армейского корпуса Народной Республики гуманитарную помощь от россиян, передает корреспондент РИА Новости."Военнослужащим Второго армейского корпуса Луганской народной Республики представители Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" провели очередной сбор средств для закупки специального оборудования теплых вещей и средств обогрева. Профессиональный боксёр из Российской Федерации Денис Лебедев стал лицом этого сбора и лично приехал к нашим бойцам, чтобы помочь в передаче гуманитарного груза, а также пообщаться с военнослужащими", – сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.Как уточнил журналистам Лебедев, в составе гуманитарного груза бойцам привезли в том числе спальные мешки, квадрокоптеры, бензопилы, лопаты, теплую одежду."Совместно с организацией Общероссийский Народный Фронт сегодня сделали направленный сбор… все, в чем нуждаются наши военные. Постарались максимально. Очень рад, что сам лично участвую в этом деле", - рассказал спортсмен.Бойцы второго армейского корпуса отметили значимость этой гуманитарной помощи."Благодарю от лица всего командования за оказанную вами поддержку. Лозунг "Все для фронта, все для победы" действительно имеет под собой почву. В очередной раз приятно осознавать, что наши люди, наши жители большой бескрайней Родины, каждый пытается внести свою лепту в Победу, которую мы все горячо ждем", - сказал журналистам военнослужащий Второго армейского корпуса с позывным "Бизон".

https://ria.ru/20221126/pomosch-1834386683.html

https://ria.ru/20221203/reabilitatsiya-1836064049.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, общероссийский народный фронт, общество, россия