https://ria.ru/20221203/gibel-1836053554.html

В Забайкалье начали проверку из-за гибели рабочего на руднике

В Забайкалье начали проверку из-за гибели рабочего на руднике - РИА Новости, 03.12.2022

В Забайкалье начали проверку из-за гибели рабочего на руднике

Доследственную проверку начали в Забайкалье, где рабочий погиб во время обрушения пород на золоторудном предприятии "Омчак" в Балейском районе, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T07:49

2022-12-03T07:49

2022-12-03T07:52

происшествия

балейский район

забайкальский край

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ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Забайкалье, где рабочий погиб во время обрушения пород на золоторудном предприятии "Омчак" в Балейском районе, сообщили в пресс-службе регионального СУСК по Забайкалью.Ранее стало известно о гибели рабочего на золоторудном предприятии "Омчак" во время обрушения пород. Прокуратура начала проверку."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, при сходе горных масс смертельные травмы получил крепильщик предприятия 1987 года рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи работают на месте происшествия. Будет проведен осмотр, опрошены руководство предприятия и лица, ответственные за обеспечение безопасных условий труда, другие работники. Следователи назначат проведение судмедэкспертизы для установления причин смерти мужчины.

https://ria.ru/20221203/zabaykale-1836048621.html

балейский район

забайкальский край

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происшествия, балейский район, забайкальский край