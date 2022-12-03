Рейтинг@Mail.ru
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/germaniya-1836144459.html
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2022
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины
Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:04
2022-12-03T21:36
в мире
германия
украина
европа
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.По его словам, из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе. Однако в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил. Как уточнил специалист, теперь Берлину придется потратить как минимум 20 миллиардов евро, чтобы восстановить арсенал, который будет соответствовать минимальным требованиям НАТО.Муди также добавил, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:4324:3243_1920x0_80_0_0_134494293660b13d4dc4dfcce901072a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, европа, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО
21:04 03.12.2022 (обновлено: 21:36 03.12.2022)
 
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины

Times Radio: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за поставок ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.
По его словам, из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе. Однако в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил. Как уточнил специалист, теперь Берлину придется потратить как минимум 20 миллиардов евро, чтобы восстановить арсенал, который будет соответствовать минимальным требованиям НАТО.
Муди также добавил, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 17:20
Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала