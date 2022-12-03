https://ria.ru/20221203/germaniya-1836144459.html

Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины

Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2022

Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины

Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:04

2022-12-03T21:04

2022-12-03T21:36

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.По его словам, из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе. Однако в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил. Как уточнил специалист, теперь Берлину придется потратить как минимум 20 миллиардов евро, чтобы восстановить арсенал, который будет соответствовать минимальным требованиям НАТО.Муди также добавил, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, германия, украина, европа, вооруженные силы украины, нато