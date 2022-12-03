https://ria.ru/20221203/germaniya-1836144459.html
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2022
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины
Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:04
2022-12-03T21:04
2022-12-03T21:36
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Запасов оружия на складах бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.По его словам, из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе. Однако в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за многолетней политики сокращения финансирования Вооруженных сил. Как уточнил специалист, теперь Берлину придется потратить как минимум 20 миллиардов евро, чтобы восстановить арсенал, который будет соответствовать минимальным требованиям НАТО.Муди также добавил, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, европа, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО
21:04 03.12.2022 (обновлено: 21:36 03.12.2022)
Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за Украины
Times Radio: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за поставок ВСУ