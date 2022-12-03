https://ria.ru/20221203/germanii-1836092135.html

В Германии признали, что Россия не ведет против нее энергетической войны

В Германии признали, что Россия не ведет против нее энергетической войны - РИА Новости, 03.12.2022

В Германии признали, что Россия не ведет против нее энергетической войны

Слова министра финансов Германии Кристиана Линднера о ведении Россией "энергетической войны" против Германии не стоит понимать буквально, с точки зрения... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:36

2022-12-03T14:36

2022-12-03T16:16

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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Слова министра финансов Германии Кристиана Линднера о ведении Россией "энергетической войны" против Германии не стоит понимать буквально, с точки зрения международного права такого не наблюдается, пояснили в правительстве ФРГ на запрос партии "Альтернатива для Германии"."Термин "энергетическая война" используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей", — говорится в ответе, который имеется в распоряжении РИА Новости.От ответа на вопрос, есть ли у такого конфликта воюющие стороны, и если да, то какие, в правительстве воздержались. Однако подчеркнули, что ЕС и Германия, в частности, ввели санкции против России, которые затрагивают энергетический сектор.Линднер в своих интервью различным немецким медиа нередко использует слово "энергетическая война", которую, по его мнению, развязала Москва.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20221203/germaniya-1836084899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/sholts-1836006979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кристиан линднер, владимир путин, москва, германия, россия, евросоюз