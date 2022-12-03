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G7 и Австралия подтвердили план отказа от импорта российской нефти

G7 и Австралия подтвердили план отказа от импорта российской нефти - РИА Новости, 03.12.2022

G7 и Австралия подтвердили план отказа от импорта российской нефти

Страны G7 и Австралия подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, говорится РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T02:26

2022-12-03T02:26

2022-12-03T02:30

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Страны G7 и Австралия подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.Страны "Большой семерки" также призвали не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к политике ограничения ее предельной стоимости. По их мнению, "это отвечает экономическим интересам" данных стран."Импорт в границах ценового предела поможет снизить стоимость энергоносителей и ограничит возможности России получать дополнительную прибыль, которую она зарабатывает", - подчеркивается в заявлении.

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цены на нефть, австралия, россия, g7, в мире