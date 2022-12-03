02:26 03.12.2022 (обновлено: 02:30 03.12.2022)
G7 и Австралия подтвердили план отказа от импорта российской нефти
G7 и Австралия подтвердили намерение поэтапно отказаться от импорта российской нефти
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Страны G7 и Австралия подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках, говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении коалиции.
"Мы подтверждаем свое намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на наших внутренних рынках. Это обязательство остается неизменным после введения политики ценового предела. Вместо этого политика ценового предела нацелена на то, чтобы позволить нашим поставщикам услуг поддерживать поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны, что обеспечит стабильные поставки энергоресурсов при ограничении доходов РФ", - следует из заявления.
Страны "Большой семерки" также призвали не входящие в коалицию государства, импортирующие российскую нефть, присоединиться к политике ограничения ее предельной стоимости. По их мнению, "это отвечает экономическим интересам" данных стран.
"Импорт в границах ценового предела поможет снизить стоимость энергоносителей и ограничит возможности России получать дополнительную прибыль, которую она зарабатывает", - подчеркивается в заявлении.