https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

Макрон в Америке лишил Францию величия

Макрон в Америке лишил Францию величия - РИА Новости, 03.12.2022

Макрон в Америке лишил Францию величия

Переговоры с Байденом, на которые так ставил Макрон, Франция, а значит, и ЕС, окончились неудачей: двести поданных на торжественном ужине омаров (кстати, что по РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:00

авторы

франция

сша

эммануэль макрон

джо байден

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Переговоры с Байденом, на которые так ставил Макрон, Франция, а значит, и ЕС, окончились неудачей: двести поданных на торжественном ужине омаров (кстати, что по этому поводу думают разнообразные "зеленые", которым так хочет время от времени нравиться французский президент?) не способны были снять послевкусия проигрыша.Байден ни на йоту не отступил и даже не думал отступать — о чем сказал, совершенно этого не стесняясь — от своего плана поддержки американского производства и производителей (а значит, и обуздания инфляции).Несмотря на фанфары, "Марсельезу", частный ужин в дорогущем ресторане Вашингтона обеих президентских пар, несмотря на все уверения в "любви, дружбе, союзничестве", Америка ни на минуту, ни на секунду не думала отказываться от своих планов по переманиванию (а тот самый "Акт сокращения инфляции", принятый конгрессом еще летом и подписанный Байденом в августе, негласно это и подразумевал) европейской индустрии в США.Любовь и дружба — сантименты, которые приходят и уходят, а кушать американским политическим хищникам хочется всегда.И сейчас, какие бы речи в конгрессе Макрон ни произносил, какие бы риторические приемы ни использовал, аппетит у хищников с другого берега Атлантики разыгрался как никогда.Евросоюз должен с этим смириться. Как, собственно, смирилась уже и французская правящая верхушка, с невиданной помпой отправившаяся охмурять американцев. "Он передо мной извиняться не собирался, я тоже этого делать не буду" — такими словами Макрон подвел итоги своей поездки.Европейская политика поддержки всех американских инициатив и всех действий, которые США выдвигают или совершают на Европейском же континенте в момент нового витка геополитического кризиса, потерпела сокрушительное поражение. Главный союзник Брюсселя — Вашингтон — не собирается вообще никак поступаться своими интересами и целями. В экономике, кстати, в первую очередь. Никаких компромиссов, учета пожеланий и озабоченностей европейских лидеров не было не то что показано, не было сделано ни единого намека, что европейские робкие пожелания — не удушать вот так сразу их слабеющие на глазах экономики — будут услышаны.Отчего-то общеевропейцы, когда ровно то же самое говорила Москва, что к ее озабоченностям, правда, в сфере не экономики, а безопасности, США не прислушиваются, считали, что они, общеевропейцы, "это другое". Что они — союзники и партнеры, а не как "эти русские", которые соперники, если вообще не враги.Да нет, для американцев, которые ловко, как детей практически, обвели наивных общеевропейцев вокруг пальца, все едино. И все одинаковы.А то, что мешает американской экспансии, в политике ли, в экономике, должно быть если не полностью уничтожено, то придушено до состояния потери сознания и ориентации в пространстве.Макрон возвращается в Париж с абсолютно пустыми руками. Ему нечего сказать ни своим собеседникам в Брюсселе, ни своим избирателям.Что касается последних, то они раньше самого президента поняли, что поездка за океан — трата времени и денег, абсолютно бессмысленная. Согласно цифрам соцопроса, которые опубликовали в конце недели, действиям нынешнего лидера страны не доверяют без малого 70 процентов французов, у премьер-министра рейтинг доверия и того ниже.Руководство государства со второй по объему экономикой в Европе, всегда позиционировавшего себя как "морального лидера" Евросоюза, само оказалось полными моральными банкротами. А какие другие слова уместны в данном контексте, если тебе не доверяют твои же собственные сограждане, которые, пока ты поглощаешь омары за торжественно накрытым столом, едва могут свести концы с концами и которым сразу после окончания новогодних праздников обещаны веерные отключения электричества?Банкротом себя может назвать Макрон еще и потому, что политика внутренняя, построенная исключительно на желании нравиться то одной, то другой политической силе, то одной, то другой части электората, привела к тому, что теперь его словам не доверяет практически никто.В момент отсутствия президента по дипломатической необходимости канцелярия премьер-министра разослала инструкции французским префектам о том, как "наименее безболезненно проводить веерные отключения электричества".Итак, "безболезненным способом" те, кого, разумеется, отключения не коснутся никаким боком, они ж на государевой службе и выполняют важную работу, считается "закрытие школ в первой половине дня, отсутствие движения любого транспорта, включая и личный тоже, поскольку не будут работать светофоры, как и семафоры", а также отключение электричества в частных домовладениях. Отключены, судя по всему, могут быть и антенны передачи сигнала мобильной связи, то есть из домов и с улиц Франции, второй по мощности экономике в ЕС, исчезнет интернет. Если случится беда, несчастье или происшествие, будет действовать всего лишь один номер экстренных служб, по которому еще придется дозваниваться. Не говоря о том, что погаснет любое наружное освещение.Интересно, где сегодня те, кто кричал на всех углах про "возобновляемые источники энергии", про ветряки, которые "помогут справиться с энергетической зависимостью от России"? Те, кто призывал к закрытию АЭС, кому постоянно улыбался и кого постоянно поддерживал Макрон, тоже как в рот воды набрали.Еще бы — январь обещан холодным, а реакторы ремонтируемые так в строй и не ввели. Слишком старые. Слишком много проблем технических. Слишком долго их приходится устранять.В этом смысле объединенная Европа, которая исключительно за все хорошее и прогрессивное, от Франции не отличается абсолютно ничем. Можно считать, что идея глобалистских корпораций о стирании любых различий в этом частном случае воплощена в жизнь практически идеально.Европа перестает быть и одним из полюсов влияния на геополитику — поставки на Украину на сотни миллионов евро этого факта не изменят. Чтобы влиять, нужно иметь ресурсы — промышленные и финансовые, но и то и другое постепенно с континента исчезает.Отлуп, который, пусть и улыбкой и прочими выражениями самого дружественного расположения, получил в США Макрон, а значит, и Франция, и, разумеется, вся Европа, произошел в первую очередь потому, что, погнавшись за химерой глобализма, Евросоюз забыл о своих собственных интересах, о своих гражданах, а также о своих слабостях.Главная из которых — дешевый импорт всегда дешевого промышленного сырья. Из России. Стрельнув себе по ногам восемь раз и введя восемь пакетов санкций против нашей страны, ЕС обескровил собственную экономику и стимулировал развитие экономики американской. Все это, несомненно, в рамках того самого союзничества и той самой дружбы, в которой Байден уверял Макрона. А тот поверил. Или сделал вид, что поверил. Но, собственно, сейчас — за месяц до весьма вероятных отключений электричества и нового роста цен, а также надвигающейся рецессии — это уже не важно.Важно другое — объединенная Европа лишилась лоска, блеска, богатства, благополучия и того, что называется "уверенностью в завтрашнем дне". Она лишилась как идеи, так и возможности быть центром силы и принятия решений. Эпоха закончилась.И в Вашингтоне это прекрасно осознавали, когда разрабатывали "Акт о сокращении инфляции", вбивший кол в европейскую индустрию.Ну а у Франции, если честно, дела совсем плохи — помимо вышеперечисленного, всего этого изобилия и роскоши, страна, чтобы существовать на карте, должна обладать не флером величия, а настоящим величием. Об этом в своих мемуарах упоминает создатель Пятой республики де Голль: "Франция не может быть Францией без присущего ей величия".Нынешний лидер страны убедился в правоте генерала только что — в Вашингтоне, когда все его просьбы и возражения были отвергнуты значительно более сильным партнером-соперником.У сограждан Макрона осознание точности этой фразы придет, когда они будут просыпаться во тьме в январские холода. И отходить ко сну в той же тьме теми же холодными январскими вечерами. Без надежды купить еще теплые круассаны к завтраку.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/bayden-1835914864.html

https://ria.ru/20221125/smertnost-1834321311.html

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835828634.html

https://ria.ru/20221202/omary-1835757406.html

https://ria.ru/20221201/rte-1835556131.html

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html

https://ria.ru/20221201/bayden-1835738443.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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авторы, франция, сша, эммануэль макрон, джо байден