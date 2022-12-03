https://ria.ru/20221203/feyk-1836084364.html
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2022
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области
В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:26
2022-12-03T13:26
2022-12-03T13:26
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - подчеркнул он и призвал не доверять непроверенной информации.Вместе с тем, отметил Балицкий, у всех желающих есть возможность добровольно вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова."Если же вам подкинули так называемую "повестку", можете смело выбрасывать ее в мусор. Если видите на столбах или еще где-то объявления об эвакуации, срывайте. Если знаете людей, которые занимаются распространением такого рода "повесток" и объявлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - написал врио губернатора.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области
Балицкий назвал информацию о "мобилизации" в Запорожской области пропагандой Киева
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил
врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
"В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - подчеркнул он и призвал не доверять непроверенной информации.
Вместе с тем, отметил Балицкий, у всех желающих есть возможность добровольно вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова.
"Если же вам подкинули так называемую "повестку", можете смело выбрасывать ее в мусор. Если видите на столбах или еще где-то объявления об эвакуации, срывайте. Если знаете людей, которые занимаются распространением такого рода "повесток" и объявлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - написал врио губернатора.