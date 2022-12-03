https://ria.ru/20221203/feyk-1836084364.html

Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области

Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2022

Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области

В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:26

2022-12-03T13:26

2022-12-03T13:26

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - подчеркнул он и призвал не доверять непроверенной информации.Вместе с тем, отметил Балицкий, у всех желающих есть возможность добровольно вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова."Если же вам подкинули так называемую "повестку", можете смело выбрасывать ее в мусор. Если видите на столбах или еще где-то объявления об эвакуации, срывайте. Если знаете людей, которые занимаются распространением такого рода "повесток" и объявлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - написал врио губернатора.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область