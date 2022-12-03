Рейтинг@Mail.ru
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/feyk-1836084364.html
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости, 03.12.2022
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области
В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:26
2022-12-03T13:26
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - подчеркнул он и призвал не доверять непроверенной информации.Вместе с тем, отметил Балицкий, у всех желающих есть возможность добровольно вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова."Если же вам подкинули так называемую "повестку", можете смело выбрасывать ее в мусор. Если видите на столбах или еще где-то объявления об эвакуации, срывайте. Если знаете людей, которые занимаются распространением такого рода "повесток" и объявлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - написал врио губернатора.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836076934.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область
13:26 03.12.2022
 
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области

Балицкий назвал информацию о "мобилизации" в Запорожской области пропагандой Киева

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Запорожской области нет и не может быть мобилизации, информация о выдаче повесток - очередная пропаганда киевского режима, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Знания не пригодились". Как воевали мобилизованные в ДНР студенты
"В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - подчеркнул он и призвал не доверять непроверенной информации.
Вместе с тем, отметил Балицкий, у всех желающих есть возможность добровольно вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова.
"Если же вам подкинули так называемую "повестку", можете смело выбрасывать ее в мусор. Если видите на столбах или еще где-то объявления об эвакуации, срывайте. Если знаете людей, которые занимаются распространением такого рода "повесток" и объявлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - написал врио губернатора.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 12:15Специальная военная операция на Украине
Российские военные удерживают рубежи Запорожской области, заявил Балицкий
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала