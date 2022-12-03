https://ria.ru/20221203/evropa-1836101240.html

Уровень поддержки Киева со стороны европейцев снижается, заявил Слуцкий

Уровень поддержки Киева со стороны европейцев снижается, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.12.2022

Уровень поддержки Киева со стороны европейцев снижается, заявил Слуцкий

Уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев снижается, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:53

2022-12-03T15:53

2022-12-03T15:53

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев снижается, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий."От Украины всё больше все устают. Уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев неуклонно снижается. Эту тенденцию зафиксировали в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, в целом по Евросоюзу. Тает готовность граждан европейских стран поддерживать украинский неонацистский режим оружием", - написал депутат в своем Telegram-канале.По словам парламентария, в западных СМИ появляется информация, что из-за украинских беженцев "терпению местных властей и жителей приходит конец".Также Слуцкий упомянул, что установление потолка цен на российскую нефть может ударить "бумерангом" по европейцам."Не сегодня-завтра по европейцам бумерангом ударит и решение Евросоюза установить потолок цен на российскую нефть. Долго обсуждали, какие же обозначить ограничения. Но разве это имеет значение, когда Россия все равно "перекроет вентиль"? Мы же предупреждали, что при таком "потолке" ничего поставлять не будем, хоть "головой об пол бейтесь", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html

https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, германия, в мире