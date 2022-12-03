Уровень поддержки Киева со стороны европейцев снижается, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев снижается
Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев снижается, сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"От Украины всё больше все устают. Уровень поддержки Киева со стороны простых европейцев неуклонно снижается. Эту тенденцию зафиксировали в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, в целом по Евросоюзу. Тает готовность граждан европейских стран поддерживать украинский неонацистский режим оружием", - написал депутат в своем Telegram-канале.
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По словам парламентария, в западных СМИ появляется информация, что из-за украинских беженцев "терпению местных властей и жителей приходит конец".
"Ситуация, особенно в условиях энергетического кризиса и скачка цен, на грани "кипения". Добавляет проблем рост преступности – спасибо за это "гостям", а также их нежелание отказываться от жизни за чужой счет", - добавил он.
Также Слуцкий упомянул, что установление потолка цен на российскую нефть может ударить "бумерангом" по европейцам.
"Не сегодня-завтра по европейцам бумерангом ударит и решение Евросоюза установить потолок цен на российскую нефть. Долго обсуждали, какие же обозначить ограничения. Но разве это имеет значение, когда Россия все равно "перекроет вентиль"? Мы же предупреждали, что при таком "потолке" ничего поставлять не будем, хоть "головой об пол бейтесь", - заключил парламентарий.
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