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Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро - РИА Новости, 03.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221203/evro-1836034695.html
Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро
Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро - РИА Новости, 03.12.2022
Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро
Укрепление евро к рублю и доллару, начавшееся в последние дни, связано с ослаблением американской валюты после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T03:13
2022-12-03T03:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
владислав антонов (аналитик)
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
евросоюз
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Укрепление евро к рублю и доллару, начавшееся в последние дни, связано с ослаблением американской валюты после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что темпы повышения ставки могут замедлиться уже в декабре, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 80,6%", — предположил он. Если индекс доллара после заседания ФРС 14 декабря резко развернется вверх, евро может вернуться к уровню 62,5 рублей. При этом до конца года евро будет на 3-4 рубля дороже доллара.При этом нельзя сказать, что евро укрепляется к мировым валютам или отыгрывает позиции. Эта валюта остается главным аутсайдером года, сохраняя все риски дальнейшего падения. Это и рецессия в ЕС, и энергокризис и даже возможный распад еврозоны, подытожил Антонов.
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экономика, цены на нефть, владислав антонов (аналитик), джером пауэлл, федеральная резервная система сша, евросоюз
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Владислав Антонов (аналитик), Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Евросоюз
03:13 03.12.2022
 
Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро

Аналитик Антонов: укрепление евро к рублю связано с ослаблением американской валюты

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский рубли и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Укрепление евро к рублю и доллару, начавшееся в последние дни, связано с ослаблением американской валюты после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что темпы повышения ставки могут замедлиться уже в декабре, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 80,6%", — предположил он. Если индекс доллара после заседания ФРС 14 декабря резко развернется вверх, евро может вернуться к уровню 62,5 рублей. При этом до конца года евро будет на 3-4 рубля дороже доллара.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьВладислав Антонов (аналитик)Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАЕвросоюз
 
 
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