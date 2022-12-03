https://ria.ru/20221203/evro-1836034695.html

Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро

Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро - РИА Новости, 03.12.2022

Аналитик назвал причину внезапного подорожания евро

Укрепление евро к рублю и доллару, начавшееся в последние дни, связано с ослаблением американской валюты после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T03:13

2022-12-03T03:13

2022-12-03T03:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

владислав антонов (аналитик)

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

евросоюз

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Укрепление евро к рублю и доллару, начавшееся в последние дни, связано с ослаблением американской валюты после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что темпы повышения ставки могут замедлиться уже в декабре, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 80,6%", — предположил он. Если индекс доллара после заседания ФРС 14 декабря резко развернется вверх, евро может вернуться к уровню 62,5 рублей. При этом до конца года евро будет на 3-4 рубля дороже доллара.При этом нельзя сказать, что евро укрепляется к мировым валютам или отыгрывает позиции. Эта валюта остается главным аутсайдером года, сохраняя все риски дальнейшего падения. Это и рецессия в ЕС, и энергокризис и даже возможный распад еврозоны, подытожил Антонов.

https://ria.ru/20221127/valyuta-1834513587.html

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экономика, цены на нефть, владислав антонов (аналитик), джером пауэлл, федеральная резервная система сша, евросоюз