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Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове
Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове - РИА Новости, 03.12.2022
Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове
Пьяный водитель грузовика в Саратове пробил насквозь стену жилого дома, после чего попытался скрыться, но в ходе погони на улицах города сотрудники ДПС... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T22:55
2022-12-03T22:55
2022-12-03T22:55
происшествия
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Пьяный водитель грузовика в Саратове пробил насквозь стену жилого дома, после чего попытался скрыться, но в ходе погони на улицах города сотрудники ДПС задержали его, сообщили в правоохранительных органах.Уточняется, что проживающим в пострадавшей квартире людям предоставлено временное жилье, а экстренные службы занимаются разбором завалов и устраняют последствия обрушения.На фото, опубликованных прокуратурой, видно, что в результате ДТП на первом этаже трехэтажного жилого дома имеется сквозная дыра размером примерно 2 на 2,5 метра.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД, водителя этого грузовика, который не только врезался в дом, но и протаранил стоящие автомобили, задержали в ходе преследования сотрудники ДПС.В пресс-службе отдела ГИБДД по Саратову рассказали журналистам, что в дежурную часть поступило сообщение от горожанина, что пьяный водитель за рулем грузовика Howo передвигается по дорогам Ленинского района."Инспектора ДПС были ориентированы на задержание данного транспортного средства. В 19.50 (18.50 мск) в районе "4-я Дачная" дорожные полицейский пытались остановить нарушителя, однако тот проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. В результате погони напротив дома 133 по улице Чапаева автомобиль был задержан. За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения... Действиям нарушителя будет дана правовая оценка", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221119/gruzovik-1832753021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, ленинский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Ленинский район, ГИБДД МВД РФ
Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове
Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове, его задержали в ходе погони
САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости.
Пьяный водитель грузовика в Саратове пробил насквозь стену жилого дома, после чего попытался скрыться, но в ходе погони на улицах города сотрудники ДПС задержали его, сообщили в правоохранительных органах
.
"Прокуратура Ленинского района Саратова контролирует работу экстренных служб на месте ДТП, в результате которого произошло обрушение стены многоквартирного дома. Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома 4 по улице Зои Космодемьянской... В результате происшествия пострадавших нет... Виновник ДТП задержан", - говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.
Уточняется, что проживающим в пострадавшей квартире людям предоставлено временное жилье, а экстренные службы занимаются разбором завалов и устраняют последствия обрушения.
На фото, опубликованных прокуратурой, видно, что в результате ДТП на первом этаже трехэтажного жилого дома имеется сквозная дыра размером примерно 2 на 2,5 метра.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД
, водителя этого грузовика, который не только врезался в дом, но и протаранил стоящие автомобили, задержали в ходе преследования сотрудники ДПС.
В пресс-службе отдела ГИБДД по Саратову
рассказали журналистам, что в дежурную часть поступило сообщение от горожанина, что пьяный водитель за рулем грузовика Howo передвигается по дорогам Ленинского района.
"Инспектора ДПС были ориентированы на задержание данного транспортного средства. В 19.50 (18.50 мск) в районе "4-я Дачная" дорожные полицейский пытались остановить нарушителя, однако тот проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. В результате погони напротив дома 133 по улице Чапаева автомобиль был задержан. За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения... Действиям нарушителя будет дана правовая оценка", - сказали в ведомстве.