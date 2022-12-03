https://ria.ru/20221203/dtp-1836152368.html

Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове

Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове - РИА Новости, 03.12.2022

Пьяный водитель грузовика пробил стену жилого дома в Саратове

Пьяный водитель грузовика в Саратове пробил насквозь стену жилого дома, после чего попытался скрыться, но в ходе погони на улицах города сотрудники ДПС... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T22:55

2022-12-03T22:55

2022-12-03T22:55

происшествия

саратов

ленинский район

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Пьяный водитель грузовика в Саратове пробил насквозь стену жилого дома, после чего попытался скрыться, но в ходе погони на улицах города сотрудники ДПС задержали его, сообщили в правоохранительных органах.Уточняется, что проживающим в пострадавшей квартире людям предоставлено временное жилье, а экстренные службы занимаются разбором завалов и устраняют последствия обрушения.На фото, опубликованных прокуратурой, видно, что в результате ДТП на первом этаже трехэтажного жилого дома имеется сквозная дыра размером примерно 2 на 2,5 метра.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД, водителя этого грузовика, который не только врезался в дом, но и протаранил стоящие автомобили, задержали в ходе преследования сотрудники ДПС.В пресс-службе отдела ГИБДД по Саратову рассказали журналистам, что в дежурную часть поступило сообщение от горожанина, что пьяный водитель за рулем грузовика Howo передвигается по дорогам Ленинского района."Инспектора ДПС были ориентированы на задержание данного транспортного средства. В 19.50 (18.50 мск) в районе "4-я Дачная" дорожные полицейский пытались остановить нарушителя, однако тот проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. В результате погони напротив дома 133 по улице Чапаева автомобиль был задержан. За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения... Действиям нарушителя будет дана правовая оценка", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221119/gruzovik-1832753021.html

саратов

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, ленинский район, гибдд мвд рф