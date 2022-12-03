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СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове - РИА Новости, 03.12.2022
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СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове
СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове - РИА Новости, 03.12.2022
СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове
Следователи и прокуратура начали проверки по факту ДТП с автобусом в Саратове, где, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили региональные управление РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:07
2022-12-03T15:07
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверки по факту ДТП с автобусом в Саратове, где, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили региональные управление СК РФ и надзорное ведомство.Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба губернатора, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации."Следователями СК по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту ДТП в Кировском районе города Саратова... Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Надзорное ведомство региона также заявило, что начало проверку по факту аварии."Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного происшествия, изучено техническое состояние транспортного средства, наличие неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта автобуса, качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению режима труда и отдыха водителя. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.Глава Саратова Лада Мокроусова отметила, что власти города проводят служебное расследование."На месте работают представители всех экстренных служб: специалисты городской службы спасения, медики, сотрудники дорожной полиции. Продолжу следить за ситуацией. Поручила заместителю по социальной сфере выехать в лечебное учреждение, уточнить состояние пострадавших, выяснить, какая дополнительная помощь необходима", - написала она в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836020412.html
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
15:07 03.12.2022
 
СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове

СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом, налетевшим на столб в Саратове

© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверки по факту ДТП с автобусом в Саратове, где, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили региональные управление СК РФ и надзорное ведомство.
Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба губернатора, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации.
"Следователями СК по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту ДТП в Кировском районе города Саратова... Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Надзорное ведомство региона также заявило, что начало проверку по факту аварии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 22:36
СК проверяет сообщения о водителе маршрутки в Саратове, ударившем школьника
"Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного происшествия, изучено техническое состояние транспортного средства, наличие неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта автобуса, качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению режима труда и отдыха водителя. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.
Глава Саратова Лада Мокроусова отметила, что власти города проводят служебное расследование.
"На месте работают представители всех экстренных служб: специалисты городской службы спасения, медики, сотрудники дорожной полиции. Продолжу следить за ситуацией. Поручила заместителю по социальной сфере выехать в лечебное учреждение, уточнить состояние пострадавших, выяснить, какая дополнительная помощь необходима", - написала она в Telegram-канале.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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