https://ria.ru/20221203/dtp-1836095377.html

СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове

СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове - РИА Новости, 03.12.2022

СК и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом в Саратове

Следователи и прокуратура начали проверки по факту ДТП с автобусом в Саратове, где, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили региональные управление РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:07

2022-12-03T15:07

2022-12-03T15:07

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Следователи и прокуратура начали проверки по факту ДТП с автобусом в Саратове, где, по последним данным, пострадали 11 человек, сообщили региональные управление СК РФ и надзорное ведомство.Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба губернатора, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации."Следователями СК по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту ДТП в Кировском районе города Саратова... Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Надзорное ведомство региона также заявило, что начало проверку по факту аварии."Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного происшествия, изучено техническое состояние транспортного средства, наличие неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта автобуса, качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению режима труда и отдыха водителя. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.Глава Саратова Лада Мокроусова отметила, что власти города проводят служебное расследование."На месте работают представители всех экстренных служб: специалисты городской службы спасения, медики, сотрудники дорожной полиции. Продолжу следить за ситуацией. Поручила заместителю по социальной сфере выехать в лечебное учреждение, уточнить состояние пострадавших, выяснить, какая дополнительная помощь необходима", - написала она в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836020412.html

https://ria.ru/20221203/avtobus-1836087886.html

саратов

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов