Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли обстрелу районы Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по населенному пункту Каштановое, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.