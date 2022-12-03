Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДевушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Девушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 вновь обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска открыли огонь по Минеральному и Горловке, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и произведя шесть выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.