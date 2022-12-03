https://ria.ru/20221203/donetsk-1836079931.html

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.12.2022

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска в 12.10 вновь обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T12:39

2022-12-03T12:39

2022-12-03T12:39

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 вновь обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Минеральному и Горловке, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и произведя шесть выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221203/donetsk-1836071035.html

https://ria.ru/20221202/obstrel-1835980515.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия