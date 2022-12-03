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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.12.2022
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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 10.20 вновь выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:05
2022-12-03T11:05
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 вновь выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Широкой Балке и Горловке, выпустив в общей сложности 12 мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221203/donetsk-1836069225.html
https://ria.ru/20221202/obstrel-1835980515.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
11:05 03.12.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 вновь выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
10:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Широкой Балке и Горловке, выпустив в общей сложности 12 мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 19:04Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Шахтерск
 
ПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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