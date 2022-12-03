https://ria.ru/20221203/donetsk-1836057725.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов - РИА Новости, 03.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов

Здание супермаркета, здание Управления железной дороги, здание Института научно-технической информации и более десяти многоквартирных домов получили повреждения РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:49

2022-12-03T08:49

2022-12-03T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Здание супермаркета, здание Управления железной дороги, здание Института научно-технической информации и более десяти многоквартирных домов получили повреждения при обстреле с украинской стороны в пятницу центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Дополнительная информация о последствиях вчерашних обстрелов. Ворошиловский район: прямое попадание в фасад здания супермаркета "Moloko", разрушено остекление; повреждено остекление в здании Управления железной дороги; повреждено остекление в здании Института научно-технической информации; повреждено остекление в 13 многоквартирных домах; в двух многоквартирных домах прямое попадание в кровлю; в одном многоквартирном доме прямое попадание в четвертый этаж", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрела центра Донецка получили повреждения остекление в зданиях двух котельных.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221202/ranenyy-1835899719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк