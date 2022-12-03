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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/donetsk-1836057725.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов
Здание супермаркета, здание Управления железной дороги, здание Института научно-технической информации и более десяти многоквартирных домов получили повреждения РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:49
2022-12-03T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Здание супермаркета, здание Управления железной дороги, здание Института научно-технической информации и более десяти многоквартирных домов получили повреждения при обстреле с украинской стороны в пятницу центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Дополнительная информация о последствиях вчерашних обстрелов. Ворошиловский район: прямое попадание в фасад здания супермаркета "Moloko", разрушено остекление; повреждено остекление в здании Управления железной дороги; повреждено остекление в здании Института научно-технической информации; повреждено остекление в 13 многоквартирных домах; в двух многоквартирных домах прямое попадание в кровлю; в одном многоквартирном доме прямое попадание в четвертый этаж", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрела центра Донецка получили повреждения остекление в зданиях двух котельных.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:49 03.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены более десяти домов и супермаркет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Здание супермаркета, здание Управления железной дороги, здание Института научно-технической информации и более десяти многоквартирных домов получили повреждения при обстреле с украинской стороны в пятницу центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Дополнительная информация о последствиях вчерашних обстрелов. Ворошиловский район: прямое попадание в фасад здания супермаркета "Moloko", разрушено остекление; повреждено остекление в здании Управления железной дороги; повреждено остекление в здании Института научно-технической информации; повреждено остекление в 13 многоквартирных домах; в двух многоквартирных домах прямое попадание в кровлю; в одном многоквартирном доме прямое попадание в четвертый этаж", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрела центра Донецка получили повреждения остекление в зданиях двух котельных.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град".
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