https://ria.ru/20221203/donbass-1836070381.html

Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР

Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022

Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:59

2022-12-03T10:59

2022-12-03T10:59

специальная военная операция на украине

виктор золотов

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Главе ведомства была доложена обстановка в регионе. Директор Росгвардии проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой", – рассказали в пресс-службе.Кроме того, Золотову показали трофейную технику и экстремистскую литературу, которую украинские военные использовали в "пропагандистских целях".В ходе поездки глава ведомства вручил награды отличившимся бойцам. Как отметили в пресс-службе, среди наград были, в частности, ордена Мужества и медали Суворова."В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу", – подытожил директор Росгвардии, его слова приводит пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/vorobev-1835402831.html

https://ria.ru/20221121/nagrady-1833219176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор золотов, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность