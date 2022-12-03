https://ria.ru/20221203/donbass-1836070381.html
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР
Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:59
2022-12-03T10:59
2022-12-03T10:59
специальная военная операция на украине
виктор золотов
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590684803_0:61:2560:1501_1920x0_80_0_0_c9c0e4dc72f2584d825ef41774d0db6d.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Главе ведомства была доложена обстановка в регионе. Директор Росгвардии проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой", – рассказали в пресс-службе.Кроме того, Золотову показали трофейную технику и экстремистскую литературу, которую украинские военные использовали в "пропагандистских целях".В ходе поездки глава ведомства вручил награды отличившимся бойцам. Как отметили в пресс-службе, среди наград были, в частности, ордена Мужества и медали Суворова."В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу", – подытожил директор Росгвардии, его слова приводит пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/vorobev-1835402831.html
https://ria.ru/20221121/nagrady-1833219176.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590684803_277:0:2549:1704_1920x0_80_0_0_6d393c7d734e36929f1021bd6e630813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор золотов, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Виктор Золотов, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР
Глава Росгвардии Золотов посетил подразделения в ЛНР и вручил награды отличившимся
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Главе ведомства была доложена обстановка в регионе. Директор Росгвардии проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, Золотову показали трофейную технику и экстремистскую литературу, которую украинские военные использовали в "пропагандистских целях".
В ходе поездки глава ведомства вручил награды отличившимся бойцам. Как отметили в пресс-службе, среди наград были, в частности, ордена Мужества и медали Суворова.
"В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу", – подытожил директор Росгвардии, его слова приводит пресс-служба.