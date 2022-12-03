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Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/donbass-1836070381.html
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР
Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:59
2022-12-03T10:59
специальная военная операция на украине
виктор золотов
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Главе ведомства была доложена обстановка в регионе. Директор Росгвардии проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой", – рассказали в пресс-службе.Кроме того, Золотову показали трофейную технику и экстремистскую литературу, которую украинские военные использовали в "пропагандистских целях".В ходе поездки глава ведомства вручил награды отличившимся бойцам. Как отметили в пресс-службе, среди наград были, в частности, ордена Мужества и медали Суворова."В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу", – подытожил директор Росгвардии, его слова приводит пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/vorobev-1835402831.html
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виктор золотов, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Виктор Золотов, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
10:59 03.12.2022
 
Директор Росгвардии посетил подразделения ведомства в ЛНР

Глава Росгвардии Золотов посетил подразделения в ЛНР и вручил награды отличившимся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГлавнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в ЛНР, в ходе визита он вручил награды отличившимся бойцам и оценил условия быта росгвардейцев, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Главе ведомства была доложена обстановка в регионе. Директор Росгвардии проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой", – рассказали в пресс-службе.
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Кроме того, Золотову показали трофейную технику и экстремистскую литературу, которую украинские военные использовали в "пропагандистских целях".
В ходе поездки глава ведомства вручил награды отличившимся бойцам. Как отметили в пресс-службе, среди наград были, в частности, ордена Мужества и медали Суворова.
"В ходе специальной военной операции личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу", – подытожил директор Росгвардии, его слова приводит пресс-служба.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор ЗолотовЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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