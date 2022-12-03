https://ria.ru/20221203/dnr-1836055718.html
В ДНР за сутки пять человек погибли при обстрелах
В ДНР за сутки пять человек погибли при обстрелах - РИА Новости, 03.12.2022
В ДНР за сутки пять человек погибли при обстрелах
В ДНР за сутки пять человек погибли, 14 ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:19
2022-12-03T08:19
2022-12-03T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В ДНР за сутки пять человек погибли, 14 ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 2 декабря до 08:00 3 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 14 мирных жителей получили ранения", — уточнили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221202/donetsk-1835911741.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:19 03.12.2022 (обновлено: 09:00 03.12.2022)
В ДНР за сутки пять человек погибли при обстрелах
В ДНР за сутки пять человек погибли при обстрелах со стороны ВСУ