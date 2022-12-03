20:12 03.12.2022 (обновлено: 21:11 03.12.2022)
На Украине завели дело из-за фото элитного авто замглавы офиса Зеленского
Уголовное дело завели на СМИ, опубликовавшее фото замглавы офиса Зеленского в элитном авто
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко за рулем электромобиля Porsche Taycan. Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко за рулем электромобиля Porsche Taycan. Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция Киева завела уголовное дело о несанкционированном использовании данных камер видеонаблюдения из-за публикации украинскими СМИ фотографии замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко за рулем элитного электромобиля Porsche Taycan, сообщило издание "Украинская правда".
"После публикации "Не военное положение заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко" отделом расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Нацполиции Киева осуществляется расследование уголовного производства по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город", — уточнили журналисты.
Отмечается, что уголовное производство зарегистрировали на следующий день после оригинальной публикации. Утверждается также, что редакции издания известен номер производства.
"Украинская правда" в четверг опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко. Он неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов.
Журналисты издания сообщали, что, судя по маршруту передвижения автомобиля и фото из соцсетей Тимошенко, чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.
Проанализировав фото и видео, публикуемые Тимошенко, украинские журналисты заметили там один и тот же черный Chevrolet Tahoe. Партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль.