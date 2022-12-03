https://ria.ru/20221203/delo-1836139833.html

На Украине завели дело из-за фото элитного авто замглавы офиса Зеленского

На Украине завели дело из-за фото элитного авто замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 03.12.2022

На Украине завели дело из-за фото элитного авто замглавы офиса Зеленского

Полиция Киева завела уголовное дело о несанкционированном использовании данных камер видеонаблюдения из-за публикации украинскими СМИ фотографии замглавы офиса... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:12

2022-12-03T20:12

2022-12-03T21:11

кирилл тимошенко

владимир зеленский

в мире

киев

украина

general motors

porsche panamera

chevrolet

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция Киева завела уголовное дело о несанкционированном использовании данных камер видеонаблюдения из-за публикации украинскими СМИ фотографии замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко за рулем элитного электромобиля Porsche Taycan, сообщило издание "Украинская правда".Отмечается, что уголовное производство зарегистрировали на следующий день после оригинальной публикации. Утверждается также, что редакции издания известен номер производства."Украинская правда" в четверг опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко. Он неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов.Журналисты издания сообщали, что, судя по маршруту передвижения автомобиля и фото из соцсетей Тимошенко, чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.Проанализировав фото и видео, публикуемые Тимошенко, украинские журналисты заметили там один и тот же черный Chevrolet Tahoe. Партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль.

https://ria.ru/20220610/uvolnenie-1794649396.html

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кирилл тимошенко, владимир зеленский, в мире, киев, украина, general motors, porsche panamera, chevrolet