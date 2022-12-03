https://ria.ru/20221203/davlenie-1836069881.html

Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года

Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года - РИА Новости, 03.12.2022

Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года

Атмосферное давление в Москве в субботу повторило суточный рекорд 1954 года и составило 770,9 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:53

2022-12-03T10:53

2022-12-03T10:53

общество

михаил леус

москва

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МОСКВА, 3 дек -РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу повторило суточный рекорд 1954 года и составило 770,9 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Москва повторила суточный рекорд атмосферного давления. В 9 часов утра барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 миллиметра ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года", - написал Леус.Он отметил, что затем давление немного понизилось.

https://ria.ru/20221203/moskva-1836063933.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва