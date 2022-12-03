https://ria.ru/20221203/davlenie-1836069881.html
Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года
Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года - РИА Новости, 03.12.2022
Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года
Атмосферное давление в Москве в субботу повторило суточный рекорд 1954 года и составило 770,9 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:53
2022-12-03T10:53
2022-12-03T10:53
общество
михаил леус
москва
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МОСКВА, 3 дек -РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу повторило суточный рекорд 1954 года и составило 770,9 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Москва повторила суточный рекорд атмосферного давления. В 9 часов утра барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 миллиметра ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года", - написал Леус.Он отметил, что затем давление немного понизилось.
https://ria.ru/20221203/moskva-1836063933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
Атмосферное давление в Москве в субботу повторило рекорд 1954 года
Леус: атмосферное давление в Москве в субботу повторило суточный рекорд 1954 года