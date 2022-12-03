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Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет - РИА Новости, 03.12.2022
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Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет
Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет - РИА Новости, 03.12.2022
Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет
Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:35
2022-12-03T15:36
эммануэль макрон
владимир путин
россия
украина
франция
магатэ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Макрон заявил в субботу, что хочет поговорить с российским лидером после общения с гендиректором МАГАТЭ и обсудить вопросы гражданской атомной энергетики на Украине."Пока точной даты нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, запланирован ли телефонный разговор с президентом Франции.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, франция, магатэ, дмитрий песков
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Украина, Франция, МАГАТЭ, Дмитрий Песков
15:35 03.12.2022 (обновлено: 15:36 03.12.2022)
 
Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет

Песков: пока нет точной даты телефонного разговора Путина и Макрона

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Макрон заявил в субботу, что хочет поговорить с российским лидером после общения с гендиректором МАГАТЭ и обсудить вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.
"Пока точной даты нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, запланирован ли телефонный разговор с президентом Франции.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
 
Эммануэль МакронВладимир ПутинРоссияУкраинаФранцияМАГАТЭДмитрий Песков
 
 
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