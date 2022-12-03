https://ria.ru/20221203/data-1836099176.html

Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет

Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет - РИА Новости, 03.12.2022

Песков заявил, что точной даты телефонного разговора Путина и Макрона нет

Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:35

2022-12-03T15:35

2022-12-03T15:36

эммануэль макрон

владимир путин

россия

украина

франция

магатэ

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Макрон заявил в субботу, что хочет поговорить с российским лидером после общения с гендиректором МАГАТЭ и обсудить вопросы гражданской атомной энергетики на Украине."Пока точной даты нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, запланирован ли телефонный разговор с президентом Франции.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

россия

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, франция, магатэ, дмитрий песков