Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/dagestan-1836099563.html
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей - РИА Новости, 03.12.2022
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей
Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:37
2022-12-03T16:09
происшествия
каспийское море
кировский район
махачкала
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836101622_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_46d0b55662bb139422b7d795c686416c.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 дек — РИА Новости. Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства."На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", — говорится в сообщении.По информации ведомства, инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены."Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования", — сообщили в ведомстве.О гибели животных оповещены ФГБУ "ЦУРЭН", ГУ МЧС России по Республике Дагестан, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Кавказское управление Ростехнадзора, МПР по Республике Дагестан, ПУ ФСБ по Республике Дагестан.
https://ria.ru/20210126/tyuleni-1594695399.html
https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html
каспийское море
кировский район
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836101622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b204e21d2dfc5749dd77a373c73fc721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каспийское море, кировский район, махачкала, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Каспийское море, Кировский район, Махачкала, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
15:37 03.12.2022 (обновлено: 16:09 03.12.2022)
 
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Махачкале нашли около 700 мертвых тюленей

© РИА Новости / В. Калиничев / Перейти в медиабанкКаспийский тюлень
Каспийский тюлень - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / В. Калиничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 дек — РИА Новости. Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства.
"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", — говорится в сообщении.
© Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовствуНа месте гибели нерп на берегу Каспийского моря в Дагестане. Кадр видео
На месте гибели нерп на берегу Каспийского моря в Дагестане. Кадр видео
© Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
На месте гибели нерп на берегу Каспийского моря в Дагестане. Кадр видео
По информации ведомства, инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены.
"Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования", — сообщили в ведомстве.
Сети на побережье Каспийского моря, где были обнаружены мертвые тюлени - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января 2021, 19:42
Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Каспийском море
О гибели животных оповещены ФГБУ "ЦУРЭН", ГУ МЧС России по Республике Дагестан, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Кавказское управление Ростехнадзора, МПР по Республике Дагестан, ПУ ФСБ по Республике Дагестан.
Запутанные в мусоре морские котики и сивучи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 08:00Наука
С удавкой на шее. Что спасет морских животных от мучений и гибели
 
ПроисшествияКаспийское мореКировский районМахачкалаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала