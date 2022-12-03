https://ria.ru/20221203/dagestan-1836099563.html

В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей

В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей - РИА Новости, 03.12.2022

В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей

Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:37

2022-12-03T15:37

2022-12-03T16:09

происшествия

каспийское море

кировский район

махачкала

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МАХАЧКАЛА, 3 дек — РИА Новости. Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства."На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", — говорится в сообщении.По информации ведомства, инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены."Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования", — сообщили в ведомстве.О гибели животных оповещены ФГБУ "ЦУРЭН", ГУ МЧС России по Республике Дагестан, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Кавказское управление Ростехнадзора, МПР по Республике Дагестан, ПУ ФСБ по Республике Дагестан.

https://ria.ru/20210126/tyuleni-1594695399.html

https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html

каспийское море

кировский район

махачкала

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, каспийское море, кировский район, махачкала, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)