https://ria.ru/20221203/dagestan-1836099563.html
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей - РИА Новости, 03.12.2022
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей
Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:37
2022-12-03T15:37
2022-12-03T16:09
происшествия
каспийское море
кировский район
махачкала
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МАХАЧКАЛА, 3 дек — РИА Новости. Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает пресс-служба СКТУ Росрыболовства."На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", — говорится в сообщении.По информации ведомства, инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены."Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования", — сообщили в ведомстве.О гибели животных оповещены ФГБУ "ЦУРЭН", ГУ МЧС России по Республике Дагестан, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Кавказское управление Ростехнадзора, МПР по Республике Дагестан, ПУ ФСБ по Республике Дагестан.
https://ria.ru/20210126/tyuleni-1594695399.html
https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html
каспийское море
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийское море, кировский район, махачкала, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Каспийское море, Кировский район, Махачкала, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
15:37 03.12.2022 (обновлено: 16:09 03.12.2022)
В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей
На побережье Каспийского моря в Махачкале нашли около 700 мертвых тюленей