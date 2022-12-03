https://ria.ru/20221203/covid-19-1836070615.html

В России за сутки госпитализировали 1324 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1324 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1324 человека с COVID-19

Свыше 1,3 тысячи человек в России попали в больницы с COVID-19 за последние сутки, выздоровели более 5,1 тысячи человек, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:02

2022-12-03T11:02

2022-12-03T11:03

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек в России попали в больницы с COVID-19 за последние сутки, выздоровели более 5,1 тысячи человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 3 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 324 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 15,1% ... Выздоровело за сутки 5 132 человека, или на 9,7% меньше в сравнении с 2 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 45 регионах, снижение - в 28. Не изменилась ситуация в 12 регионах РФ.Всего в России за сутки выявили более 6,6 тысячи случаев COVID-19, скончались 59 человек."Выявлено 6 669 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221202/immunitet-1835961686.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество