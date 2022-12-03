https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html
СМИ: жители Великобритании переходят на корма для животных
СМИ: жители Великобритании переходят на корма для животных - РИА Новости, 03.12.2022
СМИ: жители Великобритании переходят на корма для животных
Из-за повсеместной дороговизны британцы едят корма для домашних животных и разогревают еду на свечах, пишет газета The Independent. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T02:34
2022-12-03T02:34
2022-12-03T10:17
в мире
кардифф
великобритания
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Из-за повсеместной дороговизны британцы едят корма для домашних животных и разогревают еду на свечах, пишет газета The Independent.На фоне роста счетов семьям приходится делать трудный выбор между отоплением и едой, в результате, как утверждается, "некоторые вынужденно идут на крайние меры"."Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее", — рассказал руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид.По его словам, эти истории "поражают до глубины души". "Мы знаем об этом из надежных источников. Люди рассказывали нам об этом в слезах — такого быть не должно", — посетовал общественник.Стид, занимающийся общественной деятельностью 20 лет, отметил, что "вообще" Кардифф — город процветающий, однако и здесь есть "неприемлемые очаги лишений". "Людям недоплачивают, и они не могут себе позволить самое необходимое. Из-за инфляции цены растут, поэтому людям приходится экономить или попросту от чего-то отказываться. Они говорят, что все свободное время отдают заработкам", — резюмировал он.Как отмечает The Independent, рост цен в Великобритании оказался высочайшим за четыре десятилетия, при этом зарплаты остались на прежнем уровне, ожидается, что в ближайшие два года средняя покупательная способность британцев упадет на 6,2 процента."Все больше госслужащих (в частности учителей и работников здравоохранения) обращаются к продовольственным программам, чтобы свести концы с концами. Кроме того, среди работников образования, Национальной службы здравоохранения и железнодорожной отрасли участились забастовки с требованиями повысить зарплату", — говорится в статье.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3 процентов с 2,25 процента. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1 процента, что стало 41-летним максимумом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, кардифф, великобритания, украина
В мире, Кардифф, Великобритания, Украина
02:34 03.12.2022 (обновлено: 10:17 03.12.2022)
СМИ: жители Великобритании переходят на корма для животных
The Independent: из-за роста цен британцы вынуждены есть корма для домашних животных
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Из-за повсеместной дороговизны британцы едят корма для домашних животных и разогревают еду на свечах, пишет
газета The Independent.
На фоне роста счетов семьям приходится делать трудный выбор между отоплением и едой, в результате, как утверждается, "некоторые вынужденно идут на крайние меры".
"Я до сих пор в шоке от того, что одни доедают корм за домашними животными, а другие разогревают еду на свечах или на батарее", — рассказал руководитель продовольственной программы из Кардиффа
Марк Стид.
По его словам, эти истории "поражают до глубины души". "Мы знаем об этом из надежных источников. Люди рассказывали нам об этом в слезах — такого быть не должно", — посетовал общественник.
Стид, занимающийся общественной деятельностью 20 лет, отметил, что "вообще" Кардифф — город процветающий, однако и здесь есть "неприемлемые очаги лишений". "Людям недоплачивают, и они не могут себе позволить самое необходимое. Из-за инфляции цены растут, поэтому людям приходится экономить или попросту от чего-то отказываться. Они говорят, что все свободное время отдают заработкам", — резюмировал он.
Как отмечает The Independent, рост цен в Великобритании
оказался высочайшим за четыре десятилетия, при этом зарплаты остались на прежнем уровне, ожидается, что в ближайшие два года средняя покупательная способность британцев упадет на 6,2 процента.
"Все больше госслужащих (в частности учителей и работников здравоохранения) обращаются к продовольственным программам, чтобы свести концы с концами. Кроме того, среди работников образования, Национальной службы здравоохранения и железнодорожной отрасли участились забастовки с требованиями повысить зарплату", — говорится в статье.
После начала российской спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3 процентов с 2,25 процента. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1 процента, что стало 41-летним максимумом.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>