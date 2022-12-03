https://ria.ru/20221203/boyazn-1836046113.html

Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР

Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022

Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР

Украинским военным на занятых киевским режимом территориях Донецкой Народной Республики запрещали общаться с местными жителями, а чтобы ходить по улицам,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T03:07

2022-12-03T03:07

2022-12-03T09:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836058333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5a426438088cc730f6ea988c3e750dc.jpg

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинским военным на занятых киевским режимом территориях Донецкой Народной Республики запрещали общаться с местными жителями, а чтобы ходить по улицам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду — все это из-за негативного отношения местного населения к украинским войскам, рассказали РИА Новости украинские военнопленные."Мы понимаем, на этой территории (ДНР. — Прим. ред.) не совсем любят украинских военных", — рассказал пленный Александр Павленко.Он отметил, что даже для того, чтобы сходить в магазин, военнослужащие переодевались в гражданские вещи."Нам нельзя было с местными разговаривать вообще. <…> Сказали ни с кем не общаться", — добавил украинский военнопленный Александр Калиновский.По его словам, его подразделению было приказано сидеть безвылазно в одном из домов. "Один раз только в магазин ходили за эти десять дней — и все. Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем", — заключил Калиновский.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/vsu-1835982468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/vsu-1835458842.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сказали не светиться". Украинским военным на занятых территориях ДНР запрещали общаться с местными "Сказали не светиться". Украинским военным на занятых территориях ДНР запрещали общаться с местными 2022-12-03T03:07 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика