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Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР
Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР
Украинским военным на занятых киевским режимом территориях Донецкой Народной Республики запрещали общаться с местными жителями, а чтобы ходить по улицам,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T03:07
2022-12-03T03:07
2022-12-03T09:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинским военным на занятых киевским режимом территориях Донецкой Народной Республики запрещали общаться с местными жителями, а чтобы ходить по улицам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду — все это из-за негативного отношения местного населения к украинским войскам, рассказали РИА Новости украинские военнопленные."Мы понимаем, на этой территории (ДНР. — Прим. ред.) не совсем любят украинских военных", — рассказал пленный Александр Павленко.Он отметил, что даже для того, чтобы сходить в магазин, военнослужащие переодевались в гражданские вещи."Нам нельзя было с местными разговаривать вообще. <…> Сказали ни с кем не общаться", — добавил украинский военнопленный Александр Калиновский.По его словам, его подразделению было приказано сидеть безвылазно в одном из домов. "Один раз только в магазин ходили за эти десять дней — и все. Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем", — заключил Калиновский.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/vsu-1835982468.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/vsu-1835458842.html
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"Сказали не светиться". Украинским военным на занятых территориях ДНР запрещали общаться с местными
"Сказали не светиться". Украинским военным на занятых территориях ДНР запрещали общаться с местными
2022-12-03T03:07
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PT0M45S
РИА Новости
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
03:07 03.12.2022 (обновлено: 09:17 03.12.2022)
Украинские пленные объяснили переодевание в гражданскую одежду в ДНР
Украинские пленные: командование ВСУ запрещало солдатам общаться с местными жителями в ДНР