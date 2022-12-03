Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21 - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836065543.html
Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21
Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21 - РИА Новости, 03.12.2022
Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21
В новом американском бомбардировщике B-21 главное внимание уделено технологиям "стелс", предыдущий самолёт B-2, видимо, не вполне удовлетворяет США по этому... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:01
2022-12-03T10:10
константин сивков
ллойд остин
россия
калифорния
сша
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836066359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6224b8ab18f9b10bca86592afd1fafd4.jpg
МОСКВА, 3 дек —​ РИА Новости. В новом американском бомбардировщике B-21 главное внимание уделено технологиям "стелс", предыдущий самолёт B-2, видимо, не вполне удовлетворяет США по этому параметру, сообщил РИА Новости​ российский военный эксперт доктор военных наук Константин Сивков.Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman в пятницу вечером представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, созданный по технологии "стелс". Презентация проходила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) в присутствии министра обороны США Ллойда Остина."Это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме "летающего крыла", где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс". B-2, видимо, не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности", - сказал эксперт.Он отметил, что B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. "Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений. В том числе он, вероятно, будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения", - пояснил Сивков.Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, эксперт отметил, что у России сейчас другие приоритеты и, вероятнее всего, решать задачи путем прорыва ПВО и нанесения бомбовых ударов, судя по опыту СВО, не планируется. "Мы делаем ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь те самолеты-носители, которые мы сейчас имеем, – это Ту-160 и Ту-95МС", - добавил специалист.В то же время Сивков отметил, что применение бомб свободного падения, особенно с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными.
https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html
https://ria.ru/20200706/1573952033.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836066359_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_195f67ffa620a383711ae2171624bfcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин сивков, ллойд остин, россия, калифорния, сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit), ту-160м, в мире
Константин Сивков, Ллойд Остин, Россия, Калифорния, США, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик), B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Ту-160М, В мире
10:01 03.12.2022 (обновлено: 10:10 03.12.2022)
 
Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21

Эксперт Сивков: в американском самолете B-21 главное внимание уделено технологиям "стелс"

© Фото : Chad McNeeleyПрезентация нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider
Презентация нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Chad McNeeley
Презентация нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек —​ РИА Новости. В новом американском бомбардировщике B-21 главное внимание уделено технологиям "стелс", предыдущий самолёт B-2, видимо, не вполне удовлетворяет США по этому параметру, сообщил РИА Новости​ российский военный эксперт доктор военных наук Константин Сивков.
Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman в пятницу вечером представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, созданный по технологии "стелс". Презентация проходила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) в присутствии министра обороны США Ллойда Остина.
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
04:24
В США представили новейший стратегический бомбардировщик
"Это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме "летающего крыла", где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс". B-2, видимо, не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности", - сказал эксперт.
Он отметил, что B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. "Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений. В том числе он, вероятно, будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения", - пояснил Сивков.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, эксперт отметил, что у России сейчас другие приоритеты и, вероятнее всего, решать задачи путем прорыва ПВО и нанесения бомбовых ударов, судя по опыту СВО, не планируется. "Мы делаем ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь те самолеты-носители, которые мы сейчас имеем, – это Ту-160 и Ту-95МС", - добавил специалист.
В то же время Сивков отметил, что применение бомб свободного падения, особенно с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными.
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля 2020, 13:43
ВМС США "потеряли" стелс-ракету, сообщили СМИ
 
Константин СивковЛлойд ОстинРоссияКалифорнияСШАNorthrop GrummanB-21 (стратегический бомбардировщик)B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Ту-160МВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала