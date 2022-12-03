https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836065543.html

Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21

Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21 - РИА Новости, 03.12.2022

Эксперт рассказал о новом американском бомбардировщике B-21

В новом американском бомбардировщике B-21 главное внимание уделено технологиям "стелс", предыдущий самолёт B-2, видимо, не вполне удовлетворяет США по этому... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:01

2022-12-03T10:01

2022-12-03T10:10

константин сивков

ллойд остин

россия

калифорния

сша

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

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МОСКВА, 3 дек —​ РИА Новости. В новом американском бомбардировщике B-21 главное внимание уделено технологиям "стелс", предыдущий самолёт B-2, видимо, не вполне удовлетворяет США по этому параметру, сообщил РИА Новости​ российский военный эксперт доктор военных наук Константин Сивков.Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman в пятницу вечером представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, созданный по технологии "стелс". Презентация проходила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) в присутствии министра обороны США Ллойда Остина."Это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме "летающего крыла", где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс". B-2, видимо, не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности", - сказал эксперт.Он отметил, что B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. "Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений. В том числе он, вероятно, будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения", - пояснил Сивков.Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, эксперт отметил, что у России сейчас другие приоритеты и, вероятнее всего, решать задачи путем прорыва ПВО и нанесения бомбовых ударов, судя по опыту СВО, не планируется. "Мы делаем ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь те самолеты-носители, которые мы сейчас имеем, – это Ту-160 и Ту-95МС", - добавил специалист.В то же время Сивков отметил, что применение бомб свободного падения, особенно с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными.

https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html

https://ria.ru/20200706/1573952033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин сивков, ллойд остин, россия, калифорния, сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit), ту-160м, в мире