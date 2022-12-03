https://ria.ru/20221203/bombardirovschik-1836047635.html

В США представили новейший стратегический бомбардировщик

В США представили новейший стратегический бомбардировщик - РИА Новости, 03.12.2022

В США представили новейший стратегический бомбардировщик

Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman в пятницу вечером представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T04:24

2022-12-03T04:24

2022-12-03T10:31

в мире

ллойд остин

сша

калифорния

америка

northrop grumman

министерство обороны сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/77/1513097729_0:7:690:395_1920x0_80_0_0_b04cb19a1782bd581072e8d7ba6bee0c.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman в пятницу вечером представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, созданный по технологии "стелс". Трансляция данного события велась на сайте производителя.Презентация проходила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) в присутствии самого министра обороны США Ллойда Остина. Последний, предваряя данное событие, ранее охарактеризовал его в своем аккаунте в Twitter как "историческое". Сам производитель позиционирует свой бомбардировщик как единственный в мире самолет шестого поколения."Флот бомбардировщиков является краеугольным камнем военно-воздушной мощи этой страны, и сегодня вечером мы представляем вам возможности нового поколения. Вместе с данным самолетом мы презентуем вам следующее поколение технологии "стелс", разработанной для ВВС США для решения самых сложных задач. Американские военно-воздушные силы будут сдерживать и устранять угрозы в любой точке мира в условиях меняющейся окружающей среды, а оперативное внедрение (новых. — Прим. ред.) технологий обеспечит готовность B-21 опережать данные угрозы", — заявила на презентации генеральный директор компании-производителя Кэти Уорден.B-21 Raider, согласно заверениям Northrop Grumman, будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения и преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии "стелс". При этом ожидается, что в перспективе миру также будут представлены беспилотные модификации такой модели."Когда дело доходит до демонстрации решимости Америки, B-21 Raider будет стоять рядом, молча и наготове. Мы предоставляем парку американских истребителей передовой самолет, сочетающий в себе дальность полета, грузоподъемность и жизнеспособность. B-21 Raider — это будущее средств сдерживания", — подчеркнули в компании.Помимо представленного, еще пять бомбардировщиков такого типа находятся на различных стадиях производства. Поднять данную машину в воздух предполагается в 2023 году.Военные говорят о планах приобрести не менее сотни таких самолетов. На программу B-21 Пентагон зарезервировал свыше 19 миллиардов долларов в период с 2023 по 2027 год.

https://ria.ru/20210717/rakety-1741570560.html

сша

калифорния

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ллойд остин, сша, калифорния, америка, northrop grumman, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик)