СМИ узнали о перевозке большой партии боеприпасов из Греции на Украину
Thestival.gr: большую партию боеприпасов везут на Украину со складов НАТО в Греции
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Большую партию боеприпасов перевозят на Украину со складов НАТО в районе Козани на севере Греции в Македонии, сообщает портал thestival.gr.
Колонна 20-тонных грузовиков с иностранными номерами проследовала через посёлок Лефкопиги в направлении Козани в ночь на среду.
"Грузовики с болгарскими и польскими номерами везут в неизвестном направлении боеприпасы, полученные ими со склада НАТО, расположенного недалеко от Родиани. Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции, и есть большая вероятность, что это партия боеприпасов на Украину", - пишет портал.
Жители этого района отмечают, что 20-25 грузовиков проехали к складам и обратно, а греческая полиция подтвердила перевозку боеприпасов без подробностей, пишет портал.
Греческие СМИ в начале июня писали, что правительство Греции уже передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов. Для их перевозки использовались шесть греческих транспортных самолетов С-130, десять канадских и пять новозеландских.
Осенью были отправлены бронированные машины пехоты БМП-1.
Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября после контактной группы Рамштайн сообщил, что Греция направит Киеву 155-мм снаряды. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил в Рамштайне, что Греция уже предоставила Украине 155-мм боеприпасы и БМП-1.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.