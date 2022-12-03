https://ria.ru/20221203/bezhentsy-1836088011.html

Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе

Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе - РИА Новости, 03.12.2022

Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальная угроза для украинских женщин исходит не от России, а от Европы, где в последнее время... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:58

2022-12-03T13:58

2022-12-03T13:58

в мире

мария захарова

владимир зеленский

людмила денисова

европа

россия

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:315:3077:2046_1920x0_80_0_0_d0ae17e1615664ba03c2f1f8bdd3a8cf.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальная угроза для украинских женщин исходит не от России, а от Европы, где в последнее время участились случаи сексуального насилия в отношении беженок с Украины.Она напомнила, что жена Владимира Зеленского, бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова и спецпредставитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен необоснованно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин, и впоследствии их слова оказались ложью."Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что никакой реакции Киева или международного сообщества на эти публикации не последовало."Шведские СМИ, кстати, вот уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершённых в отношении украинок. А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html

https://ria.ru/20221130/es-1835371130.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, владимир зеленский, людмила денисова, европа, россия, украина, оон