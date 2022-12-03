Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе
Представитель МИД Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальная угроза для украинских женщин исходит не от России, а от Европы, где в последнее время участились случаи сексуального насилия в отношении беженок с Украины.
Она напомнила, что жена Владимира Зеленского, бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова и спецпредставитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен необоснованно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин, и впоследствии их слова оказались ложью.
"Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что никакой реакции Киева или международного сообщества на эти публикации не последовало.
"Шведские СМИ, кстати, вот уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершённых в отношении украинок. А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже", - заключила Захарова.
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