Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/bezhentsy-1836088011.html
Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе
Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе - РИА Новости, 03.12.2022
Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальная угроза для украинских женщин исходит не от России, а от Европы, где в последнее время... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:58
2022-12-03T13:58
в мире
мария захарова
владимир зеленский
людмила денисова
европа
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:315:3077:2046_1920x0_80_0_0_d0ae17e1615664ba03c2f1f8bdd3a8cf.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальная угроза для украинских женщин исходит не от России, а от Европы, где в последнее время участились случаи сексуального насилия в отношении беженок с Украины.Она напомнила, что жена Владимира Зеленского, бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова и спецпредставитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен необоснованно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин, и впоследствии их слова оказались ложью."Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что никакой реакции Киева или международного сообщества на эти публикации не последовало."Шведские СМИ, кстати, вот уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершённых в отношении украинок. А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html
https://ria.ru/20221130/es-1835371130.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_8c8e153234d00507ae2703ab1c3b5a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, владимир зеленский, людмила денисова, европа, россия, украина, оон
В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Людмила Денисова, Европа, Россия, Украина, ООН
13:58 03.12.2022
 
Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе

Представитель МИД Захарова рассказала об угрозе сексуального насилия для украинок в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальная угроза для украинских женщин исходит не от России, а от Европы, где в последнее время участились случаи сексуального насилия в отношении беженок с Украины.
Она напомнила, что жена Владимира Зеленского, бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова и спецпредставитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен необоснованно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин, и впоследствии их слова оказались ложью.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 04:23
Живущие на круизном судне беженцы с Украины пожаловались на неудобства
"Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что никакой реакции Киева или международного сообщества на эти публикации не последовало.
"Шведские СМИ, кстати, вот уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершённых в отношении украинок. А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже", - заключила Захарова.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 17:50
В Европе заявили о росте торговли украинскими беженцами
 
В миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЛюдмила ДенисоваЕвропаРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала