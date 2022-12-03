https://ria.ru/20221203/avtobus-1836087886.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек - РИА Новости, 03.12.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек

Количество пострадавших при столкновении автобуса с опорой освещения в Саратове увеличилось до 11 человек, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:56

2022-12-03T13:56

2022-12-03T14:55

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с опорой освещения в Саратове увеличилось до 11 человек, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.Около 12:20 (11:20 мск) в Кировском районе Саратова, на улице Большая Горная, водитель автобуса № 11 протаранил опору освещения. Как сообщила пресс-служба губернатора, пострадали десять человек, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в результате ДТП пострадали сам водитель 1965 года рождения и его девять пассажиров, среди которых 85-летняя женщина, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В правительстве области отмечали, что госпитализированы восемь человек, состояние одного из которых оценивалось как тяжелое."Пострадали 11 человек. Погибших нет, детей нет. Предварительно, один — в тяжелой степени, восемь человек — в средней степени тяжести, два человека — в удовлетворительном состоянии", — написал Костин в Telegram-канале.Он уточнил, что у десяти из одиннадцати обратившихся за медицинской помощью травмы, а у еще одного — артериальная гипертония."Госпитализировано восемь человек: в первую городскую больницу — четверо, в областную клиническую больницу — четыре человека, в травмпункт второй поликлиники (доставлен. — Прим. ред.) один человек. Отказалось (от госпитализации. — Прим. ред.) два человека", — пояснил министр.

https://ria.ru/20221203/mkad-1836082729.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов