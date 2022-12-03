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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек - РИА Новости, 03.12.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек - РИА Новости, 03.12.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек
Количество пострадавших при столкновении автобуса с опорой освещения в Саратове увеличилось до 11 человек, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:56
2022-12-03T14:55
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с опорой освещения в Саратове увеличилось до 11 человек, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.Около 12:20 (11:20 мск) в Кировском районе Саратова, на улице Большая Горная, водитель автобуса № 11 протаранил опору освещения. Как сообщила пресс-служба губернатора, пострадали десять человек, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в результате ДТП пострадали сам водитель 1965 года рождения и его девять пассажиров, среди которых 85-летняя женщина, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В правительстве области отмечали, что госпитализированы восемь человек, состояние одного из которых оценивалось как тяжелое."Пострадали 11 человек. Погибших нет, детей нет. Предварительно, один — в тяжелой степени, восемь человек — в средней степени тяжести, два человека — в удовлетворительном состоянии", — написал Костин в Telegram-канале.Он уточнил, что у десяти из одиннадцати обратившихся за медицинской помощью травмы, а у еще одного — артериальная гипертония."Госпитализировано восемь человек: в первую городскую больницу — четверо, в областную клиническую больницу — четыре человека, в травмпункт второй поликлиники (доставлен. — Прим. ред.) один человек. Отказалось (от госпитализации. — Прим. ред.) два человека", — пояснил министр.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
13:56 03.12.2022 (обновлено: 14:55 03.12.2022)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с налетевшим на столб автобусом в Саратове выросло до 11 человек

© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
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САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с опорой освещения в Саратове увеличилось до 11 человек, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Около 12:20 (11:20 мск) в Кировском районе Саратова, на улице Большая Горная, водитель автобуса № 11 протаранил опору освещения. Как сообщила пресс-служба губернатора, пострадали десять человек, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в результате ДТП пострадали сам водитель 1965 года рождения и его девять пассажиров, среди которых 85-летняя женщина, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В правительстве области отмечали, что госпитализированы восемь человек, состояние одного из которых оценивалось как тяжелое.
"Пострадали 11 человек. Погибших нет, детей нет. Предварительно, один — в тяжелой степени, восемь человек — в средней степени тяжести, два человека — в удовлетворительном состоянии", — написал Костин в Telegram-канале.
Он уточнил, что у десяти из одиннадцати обратившихся за медицинской помощью травмы, а у еще одного — артериальная гипертония.
"Госпитализировано восемь человек: в первую городскую больницу — четверо, в областную клиническую больницу — четыре человека, в травмпункт второй поликлиники (доставлен. — Прим. ред.) один человек. Отказалось (от госпитализации. — Прим. ред.) два человека", — пояснил министр.
На месте ДТП на внутренней стороне 103 километра МКАД
Вчера, 13:06
На МКАД грузовик повис на отбойнике
 
ПроисшествияСаратов
 
 
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