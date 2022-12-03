https://ria.ru/20221203/ataka-1836090318.html
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ - РИА Новости, 03.12.2022
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ
Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:18
2022-12-03T14:18
2022-12-03T15:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях спецоперации, сообщило Минобороны.Купянское направлениеВСУ предприняли попытку выдвинуться в направлении Куземовки в ЛНР. Атаку удалось отбить благодаря действиям авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеРоссийские артиллерия и авиация также сорвали планы украинских солдат организовать наступление в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеУкраинские войска несколько раз пытались восстановить свое положение в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР. Российским подразделениям удалось их остановить.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток перейти в контратаку в районе Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР. Силами авиации и артиллерии их удалось отбросить на исходные рубежи.Потери противника составили: Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников. Удалось также уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 возле Калеников на территории Донецкой Народной Республики. В Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских Вооруженных сил.Помимо этого, российские войска за сутки нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 195 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221201/ataka-1835547076.html
https://ria.ru/20221130/vsu-1835387167.html
https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836071552.html
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:18 03.12.2022 (обновлено: 15:06 03.12.2022)
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ
Минобороны: украинские войска потеряли до 190 человек на различных направлениях
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях спецоперации, сообщило
Минобороны.
ВСУ предприняли попытку выдвинуться в направлении Куземовки в ЛНР. Атаку удалось отбить благодаря действиям авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Потери противника составили:
—до 60 военнослужащих;
—два танка;
—боевая машина пехоты;
—три бронетранспортера;
—четыре пикапа.
Краснолиманское направление
Российские артиллерия и авиация также сорвали планы украинских солдат организовать наступление в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.
Потери противника составили:
—более 30 военнослужащих;
—две боевые машины пехоты;
—три бронеавтомобиля "Козак".
Украинские войска несколько раз пытались восстановить свое положение в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР. Российским подразделениям удалось их остановить.
Потери противника составили:
—до 60 военнослужащих;
—два танка;
—пять боевых бронированных машин.
На Южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток перейти в контратаку в районе Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР. Силами авиации и артиллерии их удалось отбросить на исходные рубежи.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
—две боевые машины пехоты;
—пять автомобилей.
Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников. Удалось также уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 возле Калеников на территории Донецкой Народной Республики. В Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских Вооруженных сил.
Помимо этого, российские войска за сутки нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 195 районах.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.