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Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/ataka-1836090318.html
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ - РИА Новости, 03.12.2022
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ
Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:18
2022-12-03T15:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях спецоперации, сообщило Минобороны.Купянское направлениеВСУ предприняли попытку выдвинуться в направлении Куземовки в ЛНР. Атаку удалось отбить благодаря действиям авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеРоссийские артиллерия и авиация также сорвали планы украинских солдат организовать наступление в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеУкраинские войска несколько раз пытались восстановить свое положение в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР. Российским подразделениям удалось их остановить.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток перейти в контратаку в районе Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР. Силами авиации и артиллерии их удалось отбросить на исходные рубежи.Потери противника составили: Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников. Удалось также уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 возле Калеников на территории Донецкой Народной Республики. В Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских Вооруженных сил.Помимо этого, российские войска за сутки нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 195 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221201/ataka-1835547076.html
https://ria.ru/20221130/vsu-1835387167.html
https://ria.ru/20221203/spetsoperatsiya-1836071552.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:18 03.12.2022 (обновлено: 15:06 03.12.2022)
 
Российские войска за сутки уничтожили около 190 солдат ВСУ

Минобороны: украинские войска потеряли до 190 человек на различных направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" в зоне проведения специальной военной операции
Работа расчетов артиллерийских установок Акация в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчетов артиллерийских установок "Акация" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили за сутки около 190 украинских военных на различных направлениях спецоперации, сообщило Минобороны.

Купянское направление

ВСУ предприняли попытку выдвинуться в направлении Куземовки в ЛНР. Атаку удалось отбить благодаря действиям авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • два танка;
  • боевая машина пехоты;
  • три бронетранспортера;
  • четыре пикапа.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:30Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск

Краснолиманское направление

Российские артиллерия и авиация также сорвали планы украинских солдат организовать наступление в районе Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 30 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • три бронеавтомобиля "Козак".

Донецкое направление

Украинские войска несколько раз пытались восстановить свое положение в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка в ДНР. Российским подразделениям удалось их остановить.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • два танка;
  • пять боевых бронированных машин.
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 18:46Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток перейти в контратаку в районе Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР. Силами авиации и артиллерии их удалось отбросить на исходные рубежи.
Потери противника составили:
  • более 40 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять автомобилей.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 11:16Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 бойцов ВСУ
Кроме того, в районе Краматорска в ДНР российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников. Удалось также уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 возле Калеников на территории Донецкой Народной Республики. В Харьковской и Запорожской областях ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских Вооруженных сил.
Помимо этого, российские войска за сутки нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Также удалось поразить 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 195 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Знания не пригодились". Как воевали мобилизованные в ДНР студенты
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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