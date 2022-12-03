https://ria.ru/20221203/argentina-1836075083.html
Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны
Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны - РИА Новости, 03.12.2022
Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны
Один пассажир круизного лайнера, следовавшего в направлении Аргентины, погиб, четверо получили травмы в результате удара волны-убийцы, говорится в заявлении... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:52
2022-12-03T11:52
2022-12-03T17:22
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Один пассажир круизного лайнера, следовавшего в направлении Аргентины, погиб, четверо получили травмы в результате удара волны-убийцы, говорится в заявлении круизной компании Viking.Волнами-убийцами называют волны, высота которых более чем в два раза превышает высоту остальных волн.Согласно заявлению, инцидент произошел 29 ноября, в 22:40 по местному времени. Само судно "получило незначительные повреждения" и 30 ноября прибыло в порт Ушуайя на юге Аргентины."Мы с большой грустью подтвердили, что один из гостей скончался после инцидента", — говорится в пресс-релизе.В компании не уточнили подробностей относительно погибшего пассажира, однако, по данным аргентинского агентства Telam, речь идет о гражданке США. Отмечается, что еще четыре человека получили травмы, не представляющие опасности для жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, аргентина, сша
11:52 03.12.2022 (обновлено: 17:22 03.12.2022)
Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны
Пассажир следовавшего в Аргентину круизного лайнера погиб от удара волны-убийцы