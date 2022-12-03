Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову
Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову арестовали по делу о махинациях с землей
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова в субботу заключена под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий при продаже участков, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья. Позже СУСК информировал, что Соколова и действующий сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, который на момент совершения преступлений занимал должность директора земельных и имущественных отношений Приморья, подозреваются по статье "превышение должностных полномочий".
"Соколову взяли под стражу сегодня на два месяца. Карпетяну назначен домашний арест", - сказал собеседник.
По версии следствия, фигуранты предоставили без проведения торгов по заниженной стоимости в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива участок площадью 11 410 "квадратов", где были 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов". Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 миллиона рублей. Выявлен еще один аналогичный эпизод, в нем ущерб составил 20,1 миллиона рублей. У фигурантов прошли обыски, на их имущество будет наложен арест.
Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города. Карпетян также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.