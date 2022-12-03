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Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову - РИА Новости, 03.12.2022
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Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову
Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову - РИА Новости, 03.12.2022
Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову
Бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова в субботу заключена под стражу на два месяца по делу о превышении... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T10:07
2022-12-03T10:07
происшествия
олег гуменюк (политик)
константин шестаков
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова в субботу заключена под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий при продаже участков, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.Накануне источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья. Позже СУСК информировал, что Соколова и действующий сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, который на момент совершения преступлений занимал должность директора земельных и имущественных отношений Приморья, подозреваются по статье "превышение должностных полномочий"."Соколову взяли под стражу сегодня на два месяца. Карпетяну назначен домашний арест", - сказал собеседник.По версии следствия, фигуранты предоставили без проведения торгов по заниженной стоимости в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива участок площадью 11 410 "квадратов", где были 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов". Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 миллиона рублей. Выявлен еще один аналогичный эпизод, в нем ущерб составил 20,1 миллиона рублей. У фигурантов прошли обыски, на их имущество будет наложен арест.Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города. Карпетян также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.
https://ria.ru/20221202/makhinatsii-1835770118.html
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происшествия, олег гуменюк (политик), константин шестаков, владивосток, приморский край
Происшествия, Олег Гуменюк (политик), Константин Шестаков, Владивосток, Приморский край
10:07 03.12.2022
 
Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову

Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову арестовали по делу о махинациях с землей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова в субботу заключена под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий при продаже участков, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья. Позже СУСК информировал, что Соколова и действующий сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, который на момент совершения преступлений занимал должность директора земельных и имущественных отношений Приморья, подозреваются по статье "превышение должностных полномочий".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 09:12
В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока
"Соколову взяли под стражу сегодня на два месяца. Карпетяну назначен домашний арест", - сказал собеседник.
По версии следствия, фигуранты предоставили без проведения торгов по заниженной стоимости в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива участок площадью 11 410 "квадратов", где были 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов". Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 миллиона рублей. Выявлен еще один аналогичный эпизод, в нем ущерб составил 20,1 миллиона рублей. У фигурантов прошли обыски, на их имущество будет наложен арест.
Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города. Карпетян также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.
Наталья Соколова - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:16
Источник сообщил о задержании бывшей вице-мэра Владивостока
 
ПроисшествияОлег Гуменюк (политик)Константин ШестаковВладивостокПриморский край
 
 
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