https://ria.ru/20221203/arest-1836066544.html

Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову

Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову - РИА Новости, 03.12.2022

Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову

Бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова в субботу заключена под стражу на два месяца по делу о превышении... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T10:07

2022-12-03T10:07

2022-12-03T10:07

происшествия

олег гуменюк (политик)

константин шестаков

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова в субботу заключена под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий при продаже участков, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.Накануне источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья. Позже СУСК информировал, что Соколова и действующий сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, который на момент совершения преступлений занимал должность директора земельных и имущественных отношений Приморья, подозреваются по статье "превышение должностных полномочий"."Соколову взяли под стражу сегодня на два месяца. Карпетяну назначен домашний арест", - сказал собеседник.По версии следствия, фигуранты предоставили без проведения торгов по заниженной стоимости в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива участок площадью 11 410 "квадратов", где были 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов". Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 миллиона рублей. Выявлен еще один аналогичный эпизод, в нем ущерб составил 20,1 миллиона рублей. У фигурантов прошли обыски, на их имущество будет наложен арест.Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города. Карпетян также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.

https://ria.ru/20221202/makhinatsii-1835770118.html

https://ria.ru/20221202/sokolova-1835764701.html

владивосток

приморский край

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Дарья Буймова

происшествия, олег гуменюк (политик), константин шестаков, владивосток, приморский край