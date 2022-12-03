https://ria.ru/20221203/angary-1836141369.html

Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР

Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022

Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР

Бойцы российского спецназа уничтожили в населенном пункте Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:30

2022-12-03T20:30

2022-12-03T21:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Бойцы российского спецназа уничтожили в населенном пункте Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское."Сегодня были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов", — рассказал собеседник агентства.По его словам, противник не может безнаказанно вести огонь по российским позициям: в воздух поднимается беспилотник, и огневые точки противника подавляются артиллерией. "То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины", — добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы рф