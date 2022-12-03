https://ria.ru/20221203/angary-1836141369.html
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2022
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР
Бойцы российского спецназа уничтожили в населенном пункте Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:30
2022-12-03T20:30
2022-12-03T21:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Бойцы российского спецназа уничтожили в населенном пункте Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское."Сегодня были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов", — рассказал собеседник агентства.По его словам, противник не может безнаказанно вести огонь по российским позициям: в воздух поднимается беспилотник, и огневые точки противника подавляются артиллерией. "То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины", — добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
20:30 03.12.2022 (обновлено: 21:13 03.12.2022)
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в Берестовом в ЛНР
Разведчик российского спецназа рассказал об уничтожении ангаров ВСУ с техникой в ЛНР
НОВОСЕЛОВСКОЕ (ЛНР), 3 дек — РИА Новости. Бойцы российского спецназа уничтожили в населенном пункте Берестовое в ЛНР украинские ангары с техникой, рассказал РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское.
"Сегодня были успешно уничтожены ангары с техникой в районе Берестового. Там произошло возгорание, детонация самоходной гаубичной установки и боеприпасов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, противник не может безнаказанно вести огонь по российским позициям: в воздух поднимается беспилотник, и огневые точки противника подавляются артиллерией.
"То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины", — добавил он.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.