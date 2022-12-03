Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова
Глава Чечни Кадыров: на участках в зоне ответственности Алаудинова все под контролем
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря мужеству и героизму российских подразделений ни на одном участке в зоне ответственности генерала Апты Алаудинова не было провала обороны или наступательных действий, все занятые войсками позиции сохраняются под контролем.
"Несмотря на то, что натовцы (подчёркиваю, с нами воюет в основном НАТО) переправили в зону ответственности Апты Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа. Благодаря их мужеству и героизму ни на одном участке не было провала обороны или наступательных действий. Все занятые нашими войсками позиции сохраняются под контролем", - сообщил Кадыров.
Кадыров привел слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова о том, что город Бахмут ДНР постепенно зачищается, берутся под контроль территории силами бойцов группы "Вагнер" и первого армейского корпуса ЛНР. Он также добавил, что российские подразделения не отступают в районе городов ЛНР Сватово и Кременная. Там выстроена крепкая линия обороны, ведутся непрерывные наступательные действия, украинские бандформирования несут большие потери.
"Радует то, что наши подразделения, вверенные Апты Алаудинову, полностью подготовлены к зиме, оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Кроме того, он отметил постепенное перевооружение войск и их оснащение самыми современными средствами ведения боя, которые необходимы в сегодняшних условиях – дроны и другое высокоточное вооружение", - добавил Кадыров.