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Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова - РИА Новости, 03.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/alaudinov-1836120138.html
Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова
Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова - РИА Новости, 03.12.2022
Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря мужеству и героизму российских подразделений ни на одном участке в зоне... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:49
2022-12-03T17:49
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
луганская народная республика
донецкая народная республика
сватово
нато
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря мужеству и героизму российских подразделений ни на одном участке в зоне ответственности генерала Апты Алаудинова не было провала обороны или наступательных действий, все занятые войсками позиции сохраняются под контролем."Несмотря на то, что натовцы (подчёркиваю, с нами воюет в основном НАТО) переправили в зону ответственности Апты Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа. Благодаря их мужеству и героизму ни на одном участке не было провала обороны или наступательных действий. Все занятые нашими войсками позиции сохраняются под контролем", - сообщил Кадыров.Кадыров привел слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова о том, что город Бахмут ДНР постепенно зачищается, берутся под контроль территории силами бойцов группы "Вагнер" и первого армейского корпуса ЛНР. Он также добавил, что российские подразделения не отступают в районе городов ЛНР Сватово и Кременная. Там выстроена крепкая линия обороны, ведутся непрерывные наступательные действия, украинские бандформирования несут большие потери."Радует то, что наши подразделения, вверенные Апты Алаудинову, полностью подготовлены к зиме, оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Кроме того, он отметил постепенное перевооружение войск и их оснащение самыми современными средствами ведения боя, которые необходимы в сегодняшних условиях – дроны и другое высокоточное вооружение", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20221130/zachistka-1835412058.html
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безопасность, рамзан кадыров, луганская народная республика, донецкая народная республика, сватово, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Сватово, НАТО
17:49 03.12.2022
 
Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова

Глава Чечни Кадыров: на участках в зоне ответственности Алаудинова все под контролем

© РИА Новости / Илья ПиталевБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат"
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря мужеству и героизму российских подразделений ни на одном участке в зоне ответственности генерала Апты Алаудинова не было провала обороны или наступательных действий, все занятые войсками позиции сохраняются под контролем.
"Несмотря на то, что натовцы (подчёркиваю, с нами воюет в основном НАТО) переправили в зону ответственности Апты Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа. Благодаря их мужеству и героизму ни на одном участке не было провала обороны или наступательных действий. Все занятые нашими войсками позиции сохраняются под контролем", - сообщил Кадыров.
Сотрудники ОМОН АХМАТ-Крепость и ОМОН АХМАТ-Грозный Управления Росгвардии по ЧР в населенном пункте Благовещенка Запорожской области
30 ноября, 20:44Специальная военная операция на Украине
Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области
Кадыров привел слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова о том, что город Бахмут ДНР постепенно зачищается, берутся под контроль территории силами бойцов группы "Вагнер" и первого армейского корпуса ЛНР. Он также добавил, что российские подразделения не отступают в районе городов ЛНР Сватово и Кременная. Там выстроена крепкая линия обороны, ведутся непрерывные наступательные действия, украинские бандформирования несут большие потери.
"Радует то, что наши подразделения, вверенные Апты Алаудинову, полностью подготовлены к зиме, оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Кроме того, он отметил постепенное перевооружение войск и их оснащение самыми современными средствами ведения боя, которые необходимы в сегодняшних условиях – дроны и другое высокоточное вооружение", - добавил Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСватовоНАТО
 
 
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