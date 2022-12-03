https://ria.ru/20221203/alaudinov-1836120138.html

Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова

Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова - РИА Новости, 03.12.2022

Кадыров рассказал о ситуации в зоне ответственности генерала Алаудинова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря мужеству и героизму российских подразделений ни на одном участке в зоне... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:49

2022-12-03T17:49

2022-12-03T17:49

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

луганская народная республика

донецкая народная республика

сватово

нато

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря мужеству и героизму российских подразделений ни на одном участке в зоне ответственности генерала Апты Алаудинова не было провала обороны или наступательных действий, все занятые войсками позиции сохраняются под контролем."Несмотря на то, что натовцы (подчёркиваю, с нами воюет в основном НАТО) переправили в зону ответственности Апты Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа. Благодаря их мужеству и героизму ни на одном участке не было провала обороны или наступательных действий. Все занятые нашими войсками позиции сохраняются под контролем", - сообщил Кадыров.Кадыров привел слова командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова о том, что город Бахмут ДНР постепенно зачищается, берутся под контроль территории силами бойцов группы "Вагнер" и первого армейского корпуса ЛНР. Он также добавил, что российские подразделения не отступают в районе городов ЛНР Сватово и Кременная. Там выстроена крепкая линия обороны, ведутся непрерывные наступательные действия, украинские бандформирования несут большие потери."Радует то, что наши подразделения, вверенные Апты Алаудинову, полностью подготовлены к зиме, оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Кроме того, он отметил постепенное перевооружение войск и их оснащение самыми современными средствами ведения боя, которые необходимы в сегодняшних условиях – дроны и другое высокоточное вооружение", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20221130/zachistka-1835412058.html

https://ria.ru/20221130/lnr-1835192778.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, рамзан кадыров, луганская народная республика, донецкая народная республика, сватово, нато