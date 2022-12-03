https://ria.ru/20221203/aes-1836048730.html
Экс-замглавы МЧС России: удары по энергообъектам Украины не угрожают АЭС
Экс-замглавы МЧС России: удары по энергообъектам Украины не угрожают АЭС - РИА Новости, 03.12.2022
Экс-замглавы МЧС России: удары по энергообъектам Украины не угрожают АЭС
Массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины не угрожают взрывами на атомных электростанциях: из-за перепадов внешнего энергоснабжения серьёзные... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T04:57
2022-12-03T04:57
2022-12-03T04:59
михаил фалеев
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины не угрожают взрывами на атомных электростанциях: из-за перепадов внешнего энергоснабжения серьёзные инциденты исключены, на всех АЭС есть резервные генераторы и системы безопасности, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.Российские Вооруженные силы в рамках специальной военной операции не наносят удары по атомным электростанциям Украины. Ракеты атакуют только объекты нефтегазового сектора, энергетического и оборонного комплексов, а также военного управления.Фалеев пояснил, что работа АЭС во многом обеспечивается электричеством, поступающим извне. Однако на АЭС существуют резервные аппараты дизельной генерации и другие системы защиты, позволяющие обеспечить как рабочий режим станции, так и режим "консервации, чтобы в соответствующий момент она опять вступила в строй". Эти резервные системы исключают возможность взрывов на АЭС и выбросов радиации.В случае появления нарушений в функционировании АЭС из-за сбоев электроснабжения их достаточно просто устранить, считает эксперт. "При квалифицированных действиях персонала их работа может быть приостановлена, проведен ремонт", - уточнил он.Ранее Фалеев заявлял РИА Новости, что ракетные удары по объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы. Такая тактика, по его мнению, должна привести к полной потере управления украинскими войсками.Министерство энергетики Украины 23 ноября, в частности, сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html
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михаил фалеев, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Михаил Фалеев, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
04:57 03.12.2022 (обновлено: 04:59 03.12.2022)
Экс-замглавы МЧС России: удары по энергообъектам Украины не угрожают АЭС
Экс-замглавы МЧС Фалеев: удары по энергообъектам Украины не угрожают взрывами на АЭС
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины не угрожают взрывами на атомных электростанциях: из-за перепадов внешнего энергоснабжения серьёзные инциденты исключены, на всех АЭС есть резервные генераторы и системы безопасности, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
Российские Вооруженные силы в рамках специальной военной операции не наносят удары по атомным электростанциям Украины. Ракеты атакуют только объекты нефтегазового сектора, энергетического и оборонного комплексов, а также военного управления.
Фалеев пояснил, что работа АЭС во многом обеспечивается электричеством, поступающим извне. Однако на АЭС существуют резервные аппараты дизельной генерации и другие системы защиты, позволяющие обеспечить как рабочий режим станции, так и режим "консервации, чтобы в соответствующий момент она опять вступила в строй". Эти резервные системы исключают возможность взрывов на АЭС и выбросов радиации.
В случае появления нарушений в функционировании АЭС из-за сбоев электроснабжения их достаточно просто устранить, считает эксперт. "При квалифицированных действиях персонала их работа может быть приостановлена, проведен ремонт", - уточнил он.
Ранее Фалеев заявлял РИА Новости, что ракетные удары по объектам Украины
в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы. Такая тактика, по его мнению, должна привести к полной потере управления украинскими войсками.
Министерство энергетики Украины 23 ноября, в частности, сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.