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"Аэроэкспресс" в выходные отменил часть рейсов в "Шереметьево" и обратно - РИА Новости, 03.12.2022
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https://ria.ru/20221203/aeroekspress-1836033283.html
"Аэроэкспресс" в выходные отменил часть рейсов в "Шереметьево" и обратно
"Аэроэкспресс" в выходные отменил часть рейсов в "Шереметьево" и обратно - РИА Новости, 03.12.2022
"Аэроэкспресс" в выходные отменил часть рейсов в "Шереметьево" и обратно
"Аэроэкспресс" в эти выходные отменяет часть рейсов поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T00:15
2022-12-03T00:15
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Аэроэкспресс" в эти выходные отменяет часть рейсов поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания.В частности, в субботу, 3 декабря, не будет части рейсов аэроэкспрессов в "Шереметьево", начиная с 13.15, из аэропорта - отменен поезд отправлением в 10.11 и часть рейсов в течение дня начиная с 15.31.В воскресенье, 4 декабря, отменяется ряд поездов в первой половине дня. Некоторые аэроэкспрессы 3 и 4 декабря будут отправляться и прибывать с корректировками в расписании. Уточняется, что 4 декабря движение поездов в сторону аэропорта будет возобновлено в полном объеме с 9.45, из аэропорта – с 11.21.Во время перерывов в движении поездов "Аэроэкспресс" предлагает добраться в "Шереметьево" на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". Они курсируют каждые 15 минут с 5.50 до 0.05 в сторону аэропорта и с 6.28 до 0.43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок. Время в пути – 20 минут.Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" 3 и 4 декабря будут работать в обычном режиме."Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. В 2019 году маршрут поездов от "Шереметьево" продлен до Одинцова. Компания в 2019 году запустила экспресс-автобусы от метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса "Шереметьево".
https://ria.ru/20221127/aeroekspress-1834557244.html
https://ria.ru/20221127/sheremetevo-1834515993.html
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шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Домодедово (аэропорт)
00:15 03.12.2022
 
"Аэроэкспресс" в выходные отменил часть рейсов в "Шереметьево" и обратно

"Аэроэкспресс" отменяет часть рейсов в "Шереметьево" и обратно из-за ремонтных работ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТерминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Терминал Аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Терминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Аэроэкспресс" в эти выходные отменяет часть рейсов поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания.
В частности, в субботу, 3 декабря, не будет части рейсов аэроэкспрессов в "Шереметьево", начиная с 13.15, из аэропорта - отменен поезд отправлением в 10.11 и часть рейсов в течение дня начиная с 15.31.
Вагон поезда Аэроэкспресс - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 12:35Туризм
"Аэроэкспрессы" в Шереметьево начали курсировать по обычному графику
В воскресенье, 4 декабря, отменяется ряд поездов в первой половине дня. Некоторые аэроэкспрессы 3 и 4 декабря будут отправляться и прибывать с корректировками в расписании. Уточняется, что 4 декабря движение поездов в сторону аэропорта будет возобновлено в полном объеме с 9.45, из аэропорта – с 11.21.
Во время перерывов в движении поездов "Аэроэкспресс" предлагает добраться в "Шереметьево" на экспресс-автобусах компании от станции метро "Ховрино". Они курсируют каждые 15 минут с 5.50 до 0.05 в сторону аэропорта и с 6.28 до 0.43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок. Время в пути – 20 минут.
Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" 3 и 4 декабря будут работать в обычном режиме.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. В 2019 году маршрут поездов от "Шереметьево" продлен до Одинцова. Компания в 2019 году запустила экспресс-автобусы от метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса "Шереметьево".
Поезд Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 00:28Туризм
"Аэроэкспресс" в воскресенье отменил часть поездов в Шереметьево
 
Шереметьево (аэропорт)АэроэкспрессДомодедово (аэропорт)
 
 
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