https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html

Мандарины, эвкалипты и очень много солнца. Как отдохнуть в Абхазии зимой

Мандарины, эвкалипты и очень много солнца. Как отдохнуть в Абхазии зимой - РИА Новости, 03.12.2022

Мандарины, эвкалипты и очень много солнца. Как отдохнуть в Абхазии зимой

Нетронутая природа, мягкий климат, безлюдные пляжи, вкусная еда — вот что привлекает в Абхазии в несезон. А еще — ностальгия: тот, кто в советское время бывал в РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:02

туризм

туризм

абхазия

достопримечательности

сухум

гагра

пицунда

впечатления - туризм

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Нетронутая природа, мягкий климат, безлюдные пляжи, вкусная еда — вот что привлекает в Абхазии в несезон. А еще — ностальгия: тот, кто в советское время бывал в Гагре или Пицунде, хочет увидеть эти курорты вновь. Более молодые туристы интересуются необычными локациями, например покинутыми городами. Чем заняться в республике зимой, что купить и попробовать, во сколько обойдется путешествие — в материале РИА Новости.Море для моржей"Сейчас в Абхазии 20 градусов тепла, начался сезон мандаринов — можно есть их прямо с ветки. Уже этого достаточно, чтобы немедленно туда отправиться", — говорит туристка из Челябинска Татьяна Трофимова.Температура воды в Пицунде всего 16 градусов, но некоторых это не останавливает. "Купаются же туристы в Балтийском море, где вода в июне 18 градусов, — рассказывает гид Марат Самарханов. — И у нас есть моржи, способные зайти в холодную воду".Гостей немного: любители пляжей уже уехали, а желающие провести новогодние каникулы еще не прилетели. "Сейчас здесь те, кто хочет отдохнуть от мегаполиса, побыть в уединении, подышать коктейлем из морского воздуха и фитонцидов пицундской сосны", — объясняет гид Алексей Манькивский.Рассчитывать на многочисленные развлечения не приходится: Абхазия — не Сочи. Там — парки аттракционов, шопинг и рестораны с кухней разных стран. Даже если нет планов кататься на горных лыжах и сноуборде, можно на подъемниках забраться на вершины и погулять на высоте.В Абхазии же путешественники обычно выбирают не развлечения, а экскурсии. Гости, как правило, старшего возраста — многие впервые отдыхали тут еще в 1980-е, рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Сравнение с Сочи неслучайно. Большинство гостей прилетают в аэропорт олимпийской столицы, а потом направляются в соседнюю республику на поезде, автобусе или такси. До границы с Абхазией — примерно десять километров, до ближайшего крупного города Гагры — около 40 километров.Отелей станет большеПосле закрытия пляжного сезона цены в Абхазии традиционно снижаются. Сейчас можно снять номер в отеле среднего уровня на неделю на двоих за 30 тысяч рублей, отметили в пресс-службе туроператора "Алеан". Причем выбор есть. "В стране быстро увеличивается номерной фонд, больше вариантов размещения. Строятся и открываются семейные отели там, где их раньше не было, — в Гудауте, Гагре, Бамборе", — перечисляют эксперты. Такие гостиницы по уровню сервиса обычно соответствуют двум и трем "звездам".В новогодние каникулы цены вырастут, но все же отпуск в республике остается доступным. Так, стоимость тура в пансионат на четыре ночи с 29 декабря начинается от 6,4 тысячи рублей на двоих, но дорогу придется оплатить отдельно, уточнили в пресс-службе "Интуриста".По словам Сергея Ромашкина, четыре дня в период новогодних каникул в комфортном отеле Сочи обойдутся как минимум в 42 тысячи рублей на двоих, в Абхазии — от 32 тысяч рублей. Но эта разница не кажется очень существенной, если дополнительно учесть стоимость перелета: на ближайшие даты она составляет 15 тысяч рублей за билет в оба конца, на праздничные — 21 тысячу.Визит на озеро РицаРицинский реликтовый нацпарк и одноименное озеро — самая востребованная у туристов достопримечательность. "Экскурсии на Рицу покупают раз в 20 чаще, чем в другие места", — говорит Алексей Манькивский.Там нужно любоваться пейзажами — пихтовым лесом сказочной красоты, альпийскими лугами на фоне горных вершин. Неподалеку дачи советских вождей — Сталина и Хрущева, водопады Птичий клюв, Ведьмин грот.Вода в Рице к зиме меняет цвет из-за впадающих в озеро рек и планктона — из желто-зеленого летом до сине-голубого в холодные месяцы.Перед Новым годом у озера наряжают елку. Туристы могут пообедать в кафе, устроить фотосессию или покататься на катамаране по водной глади. Обычно этот аттракцион на зиму закрывают, но пока тепло и он работает, добавляет Манькивский.А еще по дороге гостей привозят на дегустацию сыров, абхазских вин и меда. "Покупать необязательно, но, распробовав вкуснейшие продукты, все едут на озеро в хорошем настроении", — рассказали в "Интуристе".В Сухуме — гулятьГлавная туристическая достопримечательность столицы — Сухума — отреставрированная набережная. Там симпатичная колоннада, установлены фонтаны, есть пешеходная зона, вокруг — кафе, рядом — эвкалиптовая роща, рассказывает Манькивский. А еще — необычный морской порт, построенный в виде огромного лайнера.Знаменитые "лодочки" — хачапури по-аджарски — стоит попробовать в ресторане "Нартаа", а в "Брехаловку" зайдите за кофе, который варят на песке.Лучший вид на город — с горы, от живописных руин замка Баграта, который в досоветский период назывался "Акуа". Археологи нашли там кухонную утварь XII-XIII веков, стеклянные украшения, византийские монеты.Если останется время, отправляйтесь в ботанический сад, основанный в 1840-м, и в питомник обезьян. Животных можно угостить — у входа продают корм.Что еще посмотреть в АбхазииГагра — ближайший к границе крупный город. В советское время его очень любили партработники и режиссеры, вспоминает Манькивский. Это самое теплое место на побережье. Воздух в бухтах долго остается прогретым — его удерживает Главный Кавказский хребет, вплотную подходящий к воде.В приморском парке — вечнозеленые растения, симпатичные пруды и павлины. Его называют "Парком принца Александра Ольденбургского", родственника Николая II, благодаря которому в городе появились телеграф и водопровод. Он решил создать здесь курорт европейского уровня, открытие которого состоялось в 1903-м в ресторане "Гагрипш".Ресторан работает и сейчас, но многие туристы приезжают зимой совсем не за едой, а на фотосессию в необычных интерьерах. На фасаде здания — старинные часы, с балкона открывается живописный вид на море. Говорят, когда-то на сцене заведения пел сам Федор Шаляпин.Пицунда в несезон — место тихое, в бухте — всегда штиль. На 7,5 километра вдоль моря раскинулась реликтовая роща — часть Пицундо-Мюссерского заповедника. Там — длиннохвойные сосны, кипарисы, самшит.На территории историко-архитектурного заповедника "Великий Питиунт" сохранились руины древней оборонительной крепости. Здесь — остатки солдатских казарм, акведука, римских бань, винных погребов, древние языческие дольмены.В монастырском комплексе — музей истории города. В храме Андрея Первозванного X века хранятся мощи константинопольского епископа Иоанна Златоуста, на стенах — фрески. Служб в церкви нет, но летом там проводят концерты, говорит Манькивский.Купаться в горячих источниках туристы отправляются в село Кындыг. В города-призраки, например в Ткуарчал, или шахтерский поселок Акармара едут любители фотографий на фоне заброшенных домов. Паломники путешествуют по византийским храмам. Многие из них полуразрушены, но там очень сильная энергетика, добавляет гид.Мамалыга и эвкалиптовый медЗнакомство с абхазской кухней — обязательная часть отдыха. "Зайдите на рынок в Гагре, там делают покупки местные: качество продуктов выше, цены — ниже. Можно отправиться на сыроварни и пасеку дегустировать свежий и копченый сулугуни, а также эвкалиптовый мед, который есть только тут и в Австралии", — рекомендует Марат Самарханов.В кафе надо заказывать хачапури, баклажаны — рулетики с орехами и гранатом, зеленую фасоль с орехами, форель на гриле и уху. Везде отличные шашлыки и люля-кебаб. Из спиртного дегустируйте чачу и коньяк, из десертов — чурчхелу и пахлаву.Попробуйте мамалыгу из белой кукурузы, к которой добавляют сыр, соленую и перченую фасоль, вяленое мясо. Ее готовят многие хозяйки — это самое распространенное местное блюдо.Мандарины зимой можно есть с ветки. Их цена рядом с российской границей — 70 рублей за килограмм, а у границы с Грузией — уже 30-40, рассказывает Марат Самарханов. А еще это — один из самых популярных гастрономических сувениров. Многие везут также орехи, специи, чачу, чурчхелу, сыры, сушеную хурму и эвкалиптовые веники.

https://ria.ru/20221025/abkhaziya-1826472868.html

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, абхазия, достопримечательности, сухум, гагра, пицунда, впечатления - туризм, еда - туризм, отдых на море