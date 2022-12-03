08:00 03.12.2022 (обновлено: 08:02 03.12.2022)
Мандарины, эвкалипты и очень много солнца. Как отдохнуть в Абхазии зимой
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Нетронутая природа, мягкий климат, безлюдные пляжи, вкусная еда — вот что привлекает в Абхазии в несезон. А еще — ностальгия: тот, кто в советское время бывал в Гагре или Пицунде, хочет увидеть эти курорты вновь. Более молодые туристы интересуются необычными локациями, например покинутыми городами. Чем заняться в республике зимой, что купить и попробовать, во сколько обойдется путешествие — в материале РИА Новости.
Море для моржей
"Сейчас в Абхазии 20 градусов тепла, начался сезон мандаринов — можно есть их прямо с ветки. Уже этого достаточно, чтобы немедленно туда отправиться", — говорит туристка из Челябинска Татьяна Трофимова.
Курорт Пицунда
Температура воды в Пицунде всего 16 градусов, но некоторых это не останавливает. "Купаются же туристы в Балтийском море, где вода в июне 18 градусов, — рассказывает гид Марат Самарханов. — И у нас есть моржи, способные зайти в холодную воду".
Гостей немного: любители пляжей уже уехали, а желающие провести новогодние каникулы еще не прилетели. "Сейчас здесь те, кто хочет отдохнуть от мегаполиса, побыть в уединении, подышать коктейлем из морского воздуха и фитонцидов пицундской сосны", — объясняет гид Алексей Манькивский.
25 октября, 18:22ТуризмЭксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию
Рассчитывать на многочисленные развлечения не приходится: Абхазия — не Сочи. Там — парки аттракционов, шопинг и рестораны с кухней разных стран. Даже если нет планов кататься на горных лыжах и сноуборде, можно на подъемниках забраться на вершины и погулять на высоте.
В Абхазии же путешественники обычно выбирают не развлечения, а экскурсии. Гости, как правило, старшего возраста — многие впервые отдыхали тут еще в 1980-е, рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Сравнение с Сочи неслучайно. Большинство гостей прилетают в аэропорт олимпийской столицы, а потом направляются в соседнюю республику на поезде, автобусе или такси. До границы с Абхазией — примерно десять километров, до ближайшего крупного города Гагры — около 40 километров.
Отелей станет больше
После закрытия пляжного сезона цены в Абхазии традиционно снижаются. Сейчас можно снять номер в отеле среднего уровня на неделю на двоих за 30 тысяч рублей, отметили в пресс-службе туроператора "Алеан". Причем выбор есть. "В стране быстро увеличивается номерной фонд, больше вариантов размещения. Строятся и открываются семейные отели там, где их раньше не было, — в Гудауте, Гагре, Бамборе", — перечисляют эксперты. Такие гостиницы по уровню сервиса обычно соответствуют двум и трем "звездам".
Набережная в Гагре
В новогодние каникулы цены вырастут, но все же отпуск в республике остается доступным. Так, стоимость тура в пансионат на четыре ночи с 29 декабря начинается от 6,4 тысячи рублей на двоих, но дорогу придется оплатить отдельно, уточнили в пресс-службе "Интуриста".
По словам Сергея Ромашкина, четыре дня в период новогодних каникул в комфортном отеле Сочи обойдутся как минимум в 42 тысячи рублей на двоих, в Абхазии — от 32 тысяч рублей. Но эта разница не кажется очень существенной, если дополнительно учесть стоимость перелета: на ближайшие даты она составляет 15 тысяч рублей за билет в оба конца, на праздничные — 21 тысячу.
Визит на озеро Рица
Рицинский реликтовый нацпарк и одноименное озеро — самая востребованная у туристов достопримечательность. "Экскурсии на Рицу покупают раз в 20 чаще, чем в другие места", — говорит Алексей Манькивский.
© Фото : Анна ШамаховаПавлин на Голубом озере
© Фото : Анна Шамахова
Павлин на Голубом озере
Там нужно любоваться пейзажами — пихтовым лесом сказочной красоты, альпийскими лугами на фоне горных вершин. Неподалеку дачи советских вождей — Сталина и Хрущева, водопады Птичий клюв, Ведьмин грот.
Вода в Рице к зиме меняет цвет из-за впадающих в озеро рек и планктона — из желто-зеленого летом до сине-голубого в холодные месяцы.
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Озеро Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанк
Смотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
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Смотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
© РИА Новости / Перейти в медиабанк
Рица — горное озеро на Западном Кавказе, в Абхазии. Фото из коллекции Нино Мелия
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Рица — горное озеро на Западном Кавказе, в Абхазии. Фото из коллекции Нино Мелия
© Фото : Анна ШамаховаОбед на озере Рица
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Обед на озере Рица
© Фото : Анна Шамахова
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Озеро Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
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Смотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
4 из 7
Рица — горное озеро на Западном Кавказе, в Абхазии. Фото из коллекции Нино Мелия
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Обед на озере Рица
© Фото : Анна Шамахова
Перед Новым годом у озера наряжают елку. Туристы могут пообедать в кафе, устроить фотосессию или покататься на катамаране по водной глади. Обычно этот аттракцион на зиму закрывают, но пока тепло и он работает, добавляет Манькивский.
А еще по дороге гостей привозят на дегустацию сыров, абхазских вин и меда. "Покупать необязательно, но, распробовав вкуснейшие продукты, все едут на озеро в хорошем настроении", — рассказали в "Интуристе".
В Сухуме — гулять
Главная туристическая достопримечательность столицы — Сухума — отреставрированная набережная. Там симпатичная колоннада, установлены фонтаны, есть пешеходная зона, вокруг — кафе, рядом — эвкалиптовая роща, рассказывает Манькивский. А еще — необычный морской порт, построенный в виде огромного лайнера.
Колоннада на набережной в Сухуме
Знаменитые "лодочки" — хачапури по-аджарски — стоит попробовать в ресторане "Нартаа", а в "Брехаловку" зайдите за кофе, который варят на песке.
Лучший вид на город — с горы, от живописных руин замка Баграта, который в досоветский период назывался "Акуа". Археологи нашли там кухонную утварь XII-XIII веков, стеклянные украшения, византийские монеты.
Если останется время, отправляйтесь в ботанический сад, основанный в 1840-м, и в питомник обезьян. Животных можно угостить — у входа продают корм.
Что еще посмотреть в Абхазии
Гагра — ближайший к границе крупный город. В советское время его очень любили партработники и режиссеры, вспоминает Манькивский. Это самое теплое место на побережье. Воздух в бухтах долго остается прогретым — его удерживает Главный Кавказский хребет, вплотную подходящий к воде.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Побережье Черного моря в Гагре в Абхазии
В приморском парке — вечнозеленые растения, симпатичные пруды и павлины. Его называют "Парком принца Александра Ольденбургского", родственника Николая II, благодаря которому в городе появились телеграф и водопровод. Он решил создать здесь курорт европейского уровня, открытие которого состоялось в 1903-м в ресторане "Гагрипш".
Ресторан "Гагрипш" в Гагре
Ресторан работает и сейчас, но многие туристы приезжают зимой совсем не за едой, а на фотосессию в необычных интерьерах. На фасаде здания — старинные часы, с балкона открывается живописный вид на море. Говорят, когда-то на сцене заведения пел сам Федор Шаляпин.
Пицунда в несезон — место тихое, в бухте — всегда штиль. На 7,5 километра вдоль моря раскинулась реликтовая роща — часть Пицундо-Мюссерского заповедника. Там — длиннохвойные сосны, кипарисы, самшит.
На территории историко-архитектурного заповедника "Великий Питиунт" сохранились руины древней оборонительной крепости. Здесь — остатки солдатских казарм, акведука, римских бань, винных погребов, древние языческие дольмены.
CC BY-SA 4.0 / Hons084 / Stone walls around the St. Andrew the Apostle Cathedral. Pitsunda, Gagra District, Abkhazia / Cropped imageЗаповедник "Великий Питиунт"
Заповедник "Великий Питиунт"
В монастырском комплексе — музей истории города. В храме Андрея Первозванного X века хранятся мощи константинопольского епископа Иоанна Златоуста, на стенах — фрески. Служб в церкви нет, но летом там проводят концерты, говорит Манькивский.
Кындыгские термальные источники
Купаться в горячих источниках туристы отправляются в село Кындыг. В города-призраки, например в Ткуарчал, или шахтерский поселок Акармара едут любители фотографий на фоне заброшенных домов. Паломники путешествуют по византийским храмам. Многие из них полуразрушены, но там очень сильная энергетика, добавляет гид.
Мамалыга и эвкалиптовый мед
Знакомство с абхазской кухней — обязательная часть отдыха. "Зайдите на рынок в Гагре, там делают покупки местные: качество продуктов выше, цены — ниже. Можно отправиться на сыроварни и пасеку дегустировать свежий и копченый сулугуни, а также эвкалиптовый мед, который есть только тут и в Австралии", — рекомендует Марат Самарханов.
© Depositphotos.com / esheremetРулетики из жареных баклажанов с ореховой пастой
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Рулетики из жареных баклажанов с ореховой пастой
© Depositphotos.com / esheremet
© Depositphotos.com / koss13Люля-кебаб
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Люля-кебаб
© Depositphotos.com / koss13
© Depositphotos.com / GrafvisionРыба на гриле
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Рыба на гриле
© Depositphotos.com / Grafvision
1 из 4
Рулетики из жареных баклажанов с ореховой пастой
© Depositphotos.com / esheremet
2 из 4
Люля-кебаб
© Depositphotos.com / koss13
3 из 4
Рыба на гриле
© Depositphotos.com / Grafvision
В кафе надо заказывать хачапури, баклажаны — рулетики с орехами и гранатом, зеленую фасоль с орехами, форель на гриле и уху. Везде отличные шашлыки и люля-кебаб. Из спиртного дегустируйте чачу и коньяк, из десертов — чурчхелу и пахлаву.
Попробуйте мамалыгу из белой кукурузы, к которой добавляют сыр, соленую и перченую фасоль, вяленое мясо. Ее готовят многие хозяйки — это самое распространенное местное блюдо.
Мандарины зимой можно есть с ветки. Их цена рядом с российской границей — 70 рублей за килограмм, а у границы с Грузией — уже 30-40, рассказывает Марат Самарханов. А еще это — один из самых популярных гастрономических сувениров. Многие везут также орехи, специи, чачу, чурчхелу, сыры, сушеную хурму и эвкалиптовые веники.
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