Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/zotov-1835955018.html
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова - РИА Новости, 02.12.2022
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова
Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:30
2022-12-02T17:32
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835579752_0:66:1024:642_1920x0_80_0_0_344bbb9fd37f2edfbe6e3fbdb34c1eb6.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, ему вменяют взяточничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года", - рассказал собеседник агентства.О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.
https://ria.ru/20220713/gurovich-1802290735.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835579752_19:0:930:683_1920x0_80_0_0_5b7de537aef4f66388017a0bb01a5f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
17:30 02.12.2022 (обновлено: 17:32 02.12.2022)
 
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова

Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова по делу о взяточничестве

© Фото : Информационный центр правительства МосквыГлавный государственный инспектор по маломерным судам г. Москвы Сергей Зотов
Главный государственный инспектор по маломерным судам г. Москвы Сергей Зотов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Информационный центр правительства Москвы
Главный государственный инспектор по маломерным судам г. Москвы Сергей Зотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, ему вменяют взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года", - рассказал собеседник агентства.
О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.
Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.
Бывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:12
Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала