https://ria.ru/20221202/zotov-1835955018.html

Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова

Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова - РИА Новости, 02.12.2022

Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова

Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:30

2022-12-02T17:30

2022-12-02T17:32

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, ему вменяют взяточничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года", - рассказал собеседник агентства.О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.

https://ria.ru/20220713/gurovich-1802290735.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия