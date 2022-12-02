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Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова - РИА Новости, 02.12.2022
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова
Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:30
2022-12-02T17:30
2022-12-02T17:32
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, ему вменяют взяточничество, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года", - рассказал собеседник агентства.О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
17:30 02.12.2022 (обновлено: 17:32 02.12.2022)
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова
Суд арестовал замглавы ГУМЧС по Москве Зотова по делу о взяточничестве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Москве - главного государственного инспектора по маломерным судам Сергея Зотова, ему вменяют взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года", - рассказал собеседник агентства.
О задержании Зотова источник РИА Новости сообщил накануне: чиновнику от спасательного ведомства вменяется получение взятки в значительном размере и грозит до 6 лет лишения свободы.
Официальными комментариями следствия агентства пока не располагает. Детальная фабула неизвестна.