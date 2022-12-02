https://ria.ru/20221202/zelenskiy-1835746529.html

Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией"

Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией" - РИА Новости, 02.12.2022

Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией"

Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T00:30

2022-12-02T00:30

2022-12-02T00:51

религия

владимир зеленский

ирина фриз

украина

россия

донбасс

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил Владимир Зеленский."Сегодня (в четверг - ред.) состоялось заседание СНБО (совет нацбезопасности и обороны - ред.). Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, на Украине нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". "СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", - сказал он.Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение "религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом" и при необходимости "применить предусмотренные законом меры".В последнее время на Украине давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. Депутат Верховной рады Ирина Фриз 23 ноября заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.В октябре служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" 22 ноября сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/rpts-1833570092.html

https://ria.ru/20221123/rpts-1833631803.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, ирина фриз, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, telegram (приложение)