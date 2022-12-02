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Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией" - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/zelenskiy-1835746529.html
Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией"
Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией" - РИА Новости, 02.12.2022
Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией"
Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T00:30
2022-12-02T00:51
религия
владимир зеленский
ирина фриз
украина
россия
донбасс
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил Владимир Зеленский."Сегодня (в четверг - ред.) состоялось заседание СНБО (совет нацбезопасности и обороны - ред.). Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, на Украине нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". "СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", - сказал он.Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение "религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом" и при необходимости "применить предусмотренные законом меры".В последнее время на Украине давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. Депутат Верховной рады Ирина Фриз 23 ноября заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.В октябре служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" 22 ноября сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html
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владимир зеленский, ирина фриз, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, telegram (приложение)
Религия, Владимир Зеленский, Ирина Фриз, Украина, Россия, Донбасс, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Telegram (приложение)
00:30 02.12.2022 (обновлено: 00:51 02.12.2022)
 
Зеленский хочет запретить "религиозные организации, связанные с Россией"

Зеленский: Украина запретит деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией, заявил Владимир Зеленский.
"Сегодня (в четверг - ред.) состоялось заседание СНБО (совет нацбезопасности и обороны - ред.). Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 20:40Специальная военная операция на Украине
Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине
По его словам, на Украине нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". "СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", - сказал он.
Кроме того, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение "религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом" и при необходимости "применить предусмотренные законом меры".
В последнее время на Украине давление со стороны властей на УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
Весной 2022 года в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества, однако закон так и не приняли. Депутат Верховной рады Ирина Фриз 23 ноября заявила, что в парламент внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:22В мире
Рада зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине
В октябре служба безопасности Украины сообщила, что с февраля открыла 23 уголовных производства против отдельных представителей УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" 22 ноября сообщало, что СБУ "пришла с обысками" на территорию главного монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры. СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что священнику, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Наместник лавры ранее был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он предает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". В список попадали и дети.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 13:29Религия
Ковитиди прокомментировала законопроект о запрете РПЦ на Украине
 
РелигияВладимир ЗеленскийИрина ФризУкраинаРоссияДонбассВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности УкраиныTelegram (приложение)
 
 
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