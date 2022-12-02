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Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.12.2022
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Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко
Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.12.2022
Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко
Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, в настоящее время принимаются необходимые для этого решения, заявил министр... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:23
2022-12-02T08:23
общество
здоровье - общество
владимир путин
михаил мурашко
россия
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, в настоящее время принимаются необходимые для этого решения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание. Он уточнил, что попросит кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи."Впервые помощь психологов погружена в медицинскую помощь. Сейчас принимаются необходимые решения по повышению доступности психолого-психиатрической помощи для граждан, службу необходимо развивать - и здесь важно активное участие регионов", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что развитие психолого-психиатрической службы сегодня является важнейшим направлением работы. За последний год при активном участии профессионального сообщества сформировано более 20 нормативно-правовых актов, принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи, подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Россия
08:23 02.12.2022
 
Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: доступность психолого-психиатрической помощи повысят

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, в настоящее время принимаются необходимые для этого решения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание. Он уточнил, что попросит кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 16:49
Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи
"Впервые помощь психологов погружена в медицинскую помощь. Сейчас принимаются необходимые решения по повышению доступности психолого-психиатрической помощи для граждан, службу необходимо развивать - и здесь важно активное участие регионов", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что развитие психолого-психиатрической службы сегодня является важнейшим направлением работы. За последний год при активном участии профессионального сообщества сформировано более 20 нормативно-правовых актов, принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи, подчеркнул министр.
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