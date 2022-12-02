https://ria.ru/20221202/zdravookhranenie-1835765432.html

Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко

Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.12.2022

Доступность психолого-психиатрической помощи повысят, заявил Мурашко

Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, в настоящее время принимаются необходимые для этого решения, заявил министр... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:23

2022-12-02T08:23

2022-12-02T08:23

общество

здоровье - общество

владимир путин

михаил мурашко

россия

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, в настоящее время принимаются необходимые для этого решения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание. Он уточнил, что попросит кабмин на координационном совете обсудить вопросы о создании служб психологической помощи."Впервые помощь психологов погружена в медицинскую помощь. Сейчас принимаются необходимые решения по повышению доступности психолого-психиатрической помощи для граждан, службу необходимо развивать - и здесь важно активное участие регионов", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что развитие психолого-психиатрической службы сегодня является важнейшим направлением работы. За последний год при активном участии профессионального сообщества сформировано более 20 нормативно-правовых актов, принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи, подчеркнул министр.

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Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, россия