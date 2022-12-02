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В РПЦ прокомментировали идею Зеленского о запрете "российских" общин - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/zapret-1835962547.html
В РПЦ прокомментировали идею Зеленского о запрете "российских" общин
В РПЦ прокомментировали идею Зеленского о запрете "российских" общин - РИА Новости, 02.12.2022
В РПЦ прокомментировали идею Зеленского о запрете "российских" общин
Инициатива Владимира Зеленского о запрете "связанных с Россией" религиозных организаций бессмысленна, прихожане канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:55
2022-12-02T17:55
религия
владимир зеленский
игорь якимчук
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
украина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Инициатива Владимира Зеленского о запрете "связанных с Россией" религиозных организаций бессмысленна, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остаются ей верны и не отворачиваются от нее, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Зеленский 2 декабря ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией, соответствующий указ был опубликован на его сайте."Недопустимо смешивать вещи политические и духовные. В общем-то, невозможно запретить человеку верить в то, во что он хочет верить, поэтому подобные меры государственной власти лишены смысла. Любой может молиться, о ком хочет – это его внутренняя жизнь, которая не подпадает ни под какие государственные акты", – сказал Якимчук, комментируя решение.Об отношении же украинских верующих к подобным инициативам, по мнению протоиерея, "можно судить по их высказываниям, по тому, как они проявляют верность своей церкви, наполняют ее храмы и не отворачиваются от нее в трудную минуту".
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владимир зеленский, игорь якимчук, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, украина
Религия, Владимир Зеленский, Игорь Якимчук, Россия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Украина
17:55 02.12.2022
 
В РПЦ прокомментировали идею Зеленского о запрете "российских" общин

ОВЦС: идея Зеленского запретить "связанные с Россией" религиозные организации бессмысленна

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Инициатива Владимира Зеленского о запрете "связанных с Россией" религиозных организаций бессмысленна, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) остаются ей верны и не отворачиваются от нее, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Зеленский 2 декабря ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией, соответствующий указ был опубликован на его сайте.
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"Недопустимо смешивать вещи политические и духовные. В общем-то, невозможно запретить человеку верить в то, во что он хочет верить, поэтому подобные меры государственной власти лишены смысла. Любой может молиться, о ком хочет – это его внутренняя жизнь, которая не подпадает ни под какие государственные акты", – сказал Якимчук, комментируя решение.
Об отношении же украинских верующих к подобным инициативам, по мнению протоиерея, "можно судить по их высказываниям, по тому, как они проявляют верность своей церкви, наполняют ее храмы и не отворачиваются от нее в трудную минуту".
 
РелигияВладимир ЗеленскийИгорь ЯкимчукРоссияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатУкраина
 
 
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