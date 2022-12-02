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Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов - РИА Новости, 02.12.2022
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Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов - РИА Новости, 02.12.2022
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:49
2022-12-02T16:49
илья яшин
россия
москва
вадим прохоров
происшествия
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА Новости в суде."Исковые требования оставлены без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Прохоров, Минюст, в середине июля включивший Яшина* в реестр, указал источником финансирования Украину. Защита настаивает, что он "ни одной копейки денег от этого источника не получал".Яшин* арестован, он обвиняется в распространении фейков про российскую армию, уголовное дело слушает по существу Мещанский суд Москвы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html
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илья яшин, россия, москва, вадим прохоров, происшествия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Илья Яшин, Россия, Москва, Вадим Прохоров, Происшествия, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
16:49 02.12.2022
 
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов

Суд отказался исключать бывшего муниципального депутата Яшина из списка иноагентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковые требования оставлены без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:27
Минюст опубликовал единый реестр иноагентов
Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Прохоров, Минюст, в середине июля включивший Яшина* в реестр, указал источником финансирования Украину. Защита настаивает, что он "ни одной копейки денег от этого источника не получал".
Яшин* арестован, он обвиняется в распространении фейков про российскую армию, уголовное дело слушает по существу Мещанский суд Москвы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:23
Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным
 
Илья ЯшинРоссияМоскваВадим ПрохоровПроисшествияиноагентыМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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