https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html

Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов

Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов - РИА Новости, 02.12.2022

Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:49

2022-12-02T16:49

2022-12-02T16:49

илья яшин

россия

москва

вадим прохоров

происшествия

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА Новости в суде."Исковые требования оставлены без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Прохоров, Минюст, в середине июля включивший Яшина* в реестр, указал источником финансирования Украину. Защита настаивает, что он "ни одной копейки денег от этого источника не получал".Яшин* арестован, он обвиняется в распространении фейков про российскую армию, уголовное дело слушает по существу Мещанский суд Москвы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

https://ria.ru/20221202/zhurnalistika-1835927238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

илья яшин, россия, москва, вадим прохоров, происшествия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)