https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов - РИА Новости, 02.12.2022
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:49
2022-12-02T16:49
2022-12-02T16:49
илья яшин
россия
москва
вадим прохоров
происшествия
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* к министерству юстиции РФ, в котором он оспаривал этот статус, сообщили РИА Новости в суде."Исковые требования оставлены без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Прохоров, Минюст, в середине июля включивший Яшина* в реестр, указал источником финансирования Украину. Защита настаивает, что он "ни одной копейки денег от этого источника не получал".Яшин* арестован, он обвиняется в распространении фейков про российскую армию, уголовное дело слушает по существу Мещанский суд Москвы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html
https://ria.ru/20221202/zhurnalistika-1835927238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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илья яшин, россия, москва, вадим прохоров, происшествия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Илья Яшин, Россия, Москва, Вадим Прохоров, Происшествия, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
Суд отказался исключать бывшего муниципального депутата Яшина из списка иноагентов